Hábitat Inmobiliaria renuncia a construir las 52 viviendas previstas en el centro de Vigo: «No se va a llevar a cabo»

Pequeño traspiés para resolver la crisis residencial que sigue golpeando a Vigo. Una de las promociones previstas en el centro de la ciudad no se construirá finalmente después de que su promotora renuncie definitivamente a ella tras un lustro de trámites. Se trata de Hábitat Inmobiliaria y el nuevo edificio previsto en el número 120 de la calle Areal, vía que daba nombre al proyecto. En sus 1.900 metros cuadrados iban a levantar un bloque con 52 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios, contando además con garajes y terrazas.

El pasado 25 de agosto lograba, tras años de correcciones, la licencia definitiva por parte de la Xerencia de Urbanismo para iniciar la obra con un presupuesto de más de 5 millones de euros. Por el camino fueron necesarias varias excavaciones arqueológicas como condición «indispensable» para que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta diera su visto bueno. Al mismo tiempo, durante el 2025 vendieron los últimos pisos que todavía no se habían comercializado desde el inicio de ventas en 2022.

Sin embargo estos dueños nunca llegarán a vivir ahí. Hace unas semanas la promotora les informó de que finalmente. «La promoción no se va a llevar a cabo», confirmaron fuentes de Hábitat Inmobiliaria consultadas por FARO. Esta consigna es la que les fue trasladada desde Neinor Homes, el conglomerado que compró dicha promotora y que tampoco ha trasladado los motivos. Su otra urbanización en la ciudad, la de San Roque, está ya completamente vendida.

Los vecinos sospechan que esta renuncia se debe al encarecimiento de los costes y materias primas vivido desde que se trazó el proyecto. Si en 2022 el vidrio y el acero duplicaron sus precios, la inflación de los años siguientes ha sido la gota. Aquel solar se ha convertido ahora en una inmensa balsa de agua con liquen, continúa vallado y sin movimiento de maquinaria desde hace meses.

Uno de los compradores afectados confirma que ya recibieron la fianza de 3.000 euros con la que reservaron un piso hace poco más de cuatro años. «Tampoco mencionan el tema de los costes en el burofax, simplemente no dan explicación», añade esta familia afectada.

Arqueólogos trabajan en el solar de Hábitat en la calle Areal / Marta G. Brea

Penúltima parcela con vistas a la ría de la calle

Su construcción suponía además un importante hito en esta bicentenaria calle que cambió varias veces de nombre. La del número 120, ubicada entre el Conservatorio Mayeusis y el callejón Yáñez, era la penúltima parcela sin edificar a lo largo de toda la calle Areal. Su ubicación delante de la estación de Guixar permitía atisbar más allá de los árboles del parque infantil por lo que era también de las pocas con vistas a la ría.

Fuentes urbanísticas municipales confirman que en enero solicitaron una prórroga para el comienzo de la obra que estaba en tramitación. «Ya tiene informe técnico favorable y en nada, el jurídico», reseñan. Al mismo tiempo aseguran que la cimentación en esa zona es «compleja y costosa», algo que ya se vió en los edificios cercanos de Rosalía de Castro.