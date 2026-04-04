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Un paseo por aquel Casco Vello de Vigo que aún recordamos

Un paseo por los recuerdos del Casco Vello de Vigo

Un paseo por los recuerdos del Casco Vello de Vigo

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Praza do Peñasco. / Bene

Patricia Pedrido Davila

Hilda Gómez

Nos damos un paseo por el Casco Vello de Vigo a través de la hemeroteca de FARO, recorriendo las calles Poboadores, Real, Alfonso XII o las plazas del Peñasco y Pescadores, desde los años 60 hasta finales del milenio pasado.

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