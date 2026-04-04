El Concello de Vigo ya piensa en el verano: ofrecerá 4.000 plazas en campamentos

El Concello aprobará la prórroga del contrato del programa Verán Xove, con actividades de conciliación familiar, por un importe de 28.000 euros. El alcalde, Abel Caballero, concretó que ofrecerá «4.000 plazas» en campamentos para menores de entre 4 y 16 años del 22 de junio al 31 de agosto.

«Facilitamos la conciliación familiar y laboral y garantizamos que todas las niñas y niños tengan oportunidad de participar», añadió. Indicó que las localizaciones de estas actividades serán Candeán, la ETEA, As Travesas, O Berbés, Bouzas, Alcabre, VigoNature, Coia y el Casco Vello.

Caballero avanzó que «habrá juegos de animación, yincana, actividades al aire libre, deportes acuáticos, experiencias en contacto con la naturaleza, programas especiales con pernoctas con enfoque medioambiental, modalidades de campamentos urbanos lúdicos gratuitos o actividades especiales de pernocta». La información del programa estará disponible en la web municipal a finales de abril.