El clúster que plantea limitar el aeropuerto de Vigo ha firmado convenios por 14,46 millones de dinero público desde el año 2014

La Asociación Clúster de Turismo de Galicia (CTG) es una entidad «privada, sin ánimo de lucro» constituida a mediados del año 2013 con el número de identificación fiscal G70377338. En el registro de convenios oficial de la Xunta constan 43 expedientes, suscritos entre la administración autonómica con esta organización, que en las últimas horas ha sido objeto de una enorme controversia tras haber planteado, en base a un informe elaborado por «expertos» sin identificar, que el aeropuerto de Vigo debe limitarse a vuelos de negocios, centralizando los turísticos en el de Santiago. Esos 43 convenios, tipificados como de «subvención y entrega dineraria sin contraprestación», suman un importe de 14,46 millones de euros. No consta en su página web ningún apartado de Transparencia en el que aparezcan glosados todos estos acuerdos.

Los convenios entre la Xunta con el CTG empezaron a firmarse casi en paralelo a la constitución del clúster que preside Cesáreo Pardal, a quien se le han encomendado estrategias complejas e institucionales para la promoción turística de la comunidad. Así, en abril de 2016, la Axencia Turismo de Galicia suscribió un acuerdo con esta asociación, privada, para el Deseño e elaboración do Plan Estratéxico de Turismo de Galicia 2017-2020. En este caso el presupuesto ascendió a 150.000 euros, IVA incluido; en el séptimo punto del convenio constaba que el clúster podía «subcontratar totalmente las actividades previstas».

Extracto de un convenio donde consta que el CTG puede subcontratar todos los servicios / FdV

Entre los contratos «de colaboración» que están ahora vigentes consta uno firmado el 23 de abril del año pasado, por importe de 1,5 millones de euros, firmado por el director de la Axencia Turismo, José Manuel Merelles, con Pardal. El objeto: «Promoción y mejora de la comercialización de Galicia como destino turístico», activado hasta diciembre de 2027. En cada uno de los expedientes, también en este, se hace referencia al Clúster de Turismo de Galicia como «la única entidad que agrupa y representa a toda la cadena de valor del sector turístico de Galicia». Para este firmado la pasada primavera, el dinero público debe sufragar viajes de «familiarización y workshops», «organización y participación en ferias y congresos», «proyectos de marketing online y offline» o «campañas de publicidad».

Detalle de la ayuda directa de la Xunta para pagar los gastos del clúster turístico / FdV

El mismo 23 de abril entró en vigor otro convenio, también con la Axencia Turismo de Galicia, por 832.100 euros —en el registro de subvenciones del Ministerio de Hacienda consta un importe de 822.837,53 euros—, «para la implementación, difusión y promoción del ICTES (Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad) en el sector turístico de Galicia». La subvención es desembolsable en tres anualidades y para «nuevas certificaciones Q de calidad turística», «actuaciones de comunicación» o de «asistencia técnica». De nuevo el clúster tiene autorización para «subcontratar totalmente las actividades previstas». El ICTES también es una institución privada sin ánimo de lucro, encargada de la gestión y certificación de la Marca Q.

Entre este listado de convenios colaborativos —solo dos de ellos no incluyeron un desembolso dinerario para el erario público— hay varios dedicados específicamente, como «subvención directa», a «sufragar los gastos derivados del funcionamiento ordinario del Clúster Turismo de Galicia». Como el firmado el 20 de febrero de 2023, y válido hasta el 31 de diciembre, entre Nava Castro, entonces directora de la Axencia de Turismo, y Cesáreo Pardal: los conceptos incluyen ayudas para papelería, carpetas, telefonía, dietas, gabinete de comuniación o gastos de viajes. En total, 70.000 euros anuales, hasta un tope de 210.000 euros.

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En la base de datos del Sistema Nacional de Publicidad y Ayudas Públicas constan siete expedientes, con fechas de concesión entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, con un importe conjunto de 5,66 millones. Todos los demás, y hasta esos 14,46 millones de euros —eliminando los que ya divulga Hacienda—, se pueden cribar en el registro de la Xunta.