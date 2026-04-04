Los bomberos de Vigo se refuerzan con dos vehículos nuevos

El Concello aprobará el lunes en la Junta de Gobierno la contratación de dos nuevos camiones de bomberos. La inversión asciende a 1,2 millones de euros, según informó el alcalde, Abel Caballero. Uno será para el parque de Teis y el otro, para el de Esturáns, inaugurado hace casi un año.

«Vamos a renovar dos vehículos bomba urbana pesada por otros nuevos que van a incorporar nuevas tecnologías y a mejorar los tiempos de respuesta, la maniobrabilidad y la capacidad de impulsión de los caudales de agua», señaló el regidor en un audio remitido a los medios.

Recordó que, a finales del año pasado, el servicio incorporó «una gran escalera articulada de 64 metros», que fue mostrada «públicamente». «Costó 1,1 millones de euros. Y, después, hicimos el nuevo parque de bomberos en la zona de Tomás A. Alonso, 3 millones de euros», apostilló el regidor.

Además, indicó que el Concello compró «seis nuevos vehículos por un importe de casi 1 millón de euros». «Dos autobombas nodriza, dos vehículos 4x4, un todoterreno 4x4 y un furgón. Y vamos a seguir mejorando de forma continua el servicio de bomberos, que tiene un nivel excepcionalmente bueno», finalizó.