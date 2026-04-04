El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

Entre los apellidos que lucen en su identificación los ciudadanos gallegos, muchos llaman la atención por ser escasos, como Pedrafita, con un solo registro (resiste únicamente en la urbe olívica), u Orella, con presencia en solo una persona, censada en el concello pontevedrés de Portas. Es curioso igualmente que, según consta en el Instituto da Lingua Galega, de la Universidade de Santiago de Compostela, aparece Vigo en 3.847 ocasiones, lo que supone un 0,0702% del total. Y es todavía más llamativo que donde más triunfa el apellido Vigo es en la provincia y en la ciudad de A Coruña.

En base a la información de este organismo público, ocupa la posición 182 en cuanto a frecuencia en Galicia y se registra en vecinos de 147 concellos de las cuatro provincias gallegas. Donde más éxito tiene, de forma paradójica, es en la urbe herculina, un dato que resulta sorprendente por la rivalidad más que conocida que mantienen ambos territorios. Aparece 382 veces en el padrón de A Coruña, mientras que, en el de Vigo, menos de una tercera parte de esta cifra: 122. Son ayuntamientos de A Coruña los que más lo lucen: 355 en Santiago de Compostela, 250 en Ferrol y 202 en Narón.

Según la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), el apellido Vigo aparece unas 8.000 veces en España, con prácticamente la misma presencia en el primer apellido y en el segundo. La provincia en la que tiene más peso es A Coruña: más de 2.500 apariciones. Le sigue Lugo, con más de 790. Está registrado en 35 provincias (Barcelona, Granada, Ciudad Real o Madrid, entre otras) y las dos ciudades autónomas. En Pontevedra, es escaso: solo 240 repeticiones. La base de datos de este organismo público refleja que únicamente es primer y segundo apellido en ocho ocasiones.

La huella del apellido Coruña, sin embargo, es muy reducida: solo aparece registrado una vez, en el concello lucense de A Pastoriza. No hay constancia de Ourense, pero sí de Orense: curiosamente, no en la ciudad ni en la provincia, sino en Porto do Son, Ribeira, A Coruña y Vilagarcía de Arousa. El Instituto da Lingua Galega también recoge los apellidos Pontevedra (109 ocurrencias en 16 municipios de la provincia y de A Coruña), Lugo (269 veces en 44 concellos), Ferrol (230 en 23 municipios gallegos), Santiago (7.475 en 191 concellos) y Compostela (siete veces en tres concellos).

Fernando González-Doria, autor del Diccionario Heráldico y Nobiliario de los Reinos de España, asegura que una rama del apellido procede del Noroeste en la Edad Media. Otra de relevancia proviene de la ciudad de Génova, en Italia, de donde provenía el caballero Alberto Vigo, que sirvió en las guerras contra Francia con el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Muchos afirman que su descendencia en la península Ibérica está detrás del apellido Vigo. En todo caso, donde más éxito tiene a nivel internacional es en Perú. También aparece en otros países americanos.