Vigo cerró 2025 en el «top ten» de grandes ayuntamientos de España en agilidad financiera

Vigo cerró un ejercicio más demostrando una enorme agilidad financiera para hacer frente a las obligaciones con sus proveedores, colándose en el «top ten» de los grandes ayuntamientos de España (aquellos con una población superior a los 75.000 habitantes) que más rápido tramitan y hacen efectivas las facturas emitidas por obras y servicios que se prestan. Los datos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda, cerrados a diciembre de 2025, reflejan que Vigo terminó diciembre con un período medio de pago (PMP) de 6,37 días, lo que supone que la tramitación que siguen las facturas por los distintos servicios realizan un recorrido administrativo de menos de una semana hasta que se salda la deuda y el dinero llega a la empresa.

El listado de ayuntamientos desvelado por el Gobierno central refleja que únicamente los consistorios de Santander, Las Rozas, Roquetas de Mar, Lugo, Castelló de la Plana y Santa Cruz Tenerife registran un PMP más reducido que el vigués, que mantuvo a raya el indicador durante todo 2025, oscilando entre los 8,4 días registrado en mayo y los 4,99 que obtuvo a lo largo del mes de octubre, reflejan las distintas estadísticas.

Para alcanzar esas magnitudes, el esfuerzo de los distintos servicios municipales para saldar exitosamente las facturas se vislumbra en cifras como los más de 201 millones abonados a proveedores a lo largo de 2025, destacando especialmente el desembolso realizado el pasado mes de diciembre, cuando las operaciones realizadas sumaron 39 millones. La cifra más baja se dio en enero, cuando las facturas abonadas supusieron 7,5 millones.

Al cierre del pasado ejercicio, por su parte, la deuda pendiente con los proveedores de obras y servicios ascendía a 7,2 millones, a la que habría que sumar otro millón contabilizado en la cuenta 413, aquella en la que se anotan facturas sin partida por gastos imprevistos y que se suelen desbloquear en el arranque del año siguiente mediante una modificación presupuestaria. Sin deuda viva con las entidades bancarias, el endeudamiento total del Concello de Vigo es el más bajo entre las principales ciudades españolas.

Comparativa

En clave gallega, únicamente Lugo presenta un período medio de pago a proveedores más reducido que el del Concello de Vigo, aunque con un volumen de pagos mucho más reducido. Entre los principales municipios de la Comunidad, por otro lado, hay ejemplos de falta de agilidad en la tramitación de las facturas, dilatando los abonos a los proveedores y comprometiendo en algunos casos su liquidez.

Así, tanto Santiago como Ourense tienen el PMP por encima de los 30 días, lo que supone incumplir los tiempos legales que marca el Ministerio de Hacienda para tramitar las facturas que entran en los consistorios. En el caso de la capital gallega, el indicador se sitúa por encima de los 60 días, mientras que en el caso ourensano, está en 45. Las deudas pendientes son también significativas, con 9,6 y 15,3 millones pendientes de abono respectivamente al cierre del pasado ejercicio.

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Por su parte, tanto A Coruña como Pontevedra están dentro de los márgenes fijados por la Administración central en el pago a proveedores, demorándose de media en los abonos de las facturas 20 y 17 días, respectivamente. La Diputación de Pontevedra también está haciendo los deberes y mantiene controlado el PMP, al cerrar el ejercicio de 2025 en poco más de 14 días.