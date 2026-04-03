Sentencia
El Supremo confirma la condena por la violación en el aparcamiento de Rosalía de Castro de Vigo
El Alto Tribunal concluye que hay «prueba de cargo bastante» contra el joven juzgado por agredir sexualmente a otro, al que se le impusieron siete años de cárcel
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra el hombre que violó a otro en el aparcamiento de la calle Rosalía de Castro de Vigo. Los magistrados, en una resolución que ya es firme, inadmiten el recurso de casación presentado por la defensa del agresor sexual, al que se le impusieron siete años de cárcel. El Alto Tribunal considera que existió «prueba de cargo bastante».
Este caso se remonta a hace cuatro años. El procesado se encontró con el afectado, al que no conocía, en la calle Rosalía de Castro durante la madrugada del 29 de mayo de 2022 y lo invitó a consumir cocaína. Con ese objetivo, según se declaró probado, ambos bajaron a los baños del aparcamiento existente en esa calle y, una vez allí, el condenado agredió sexualmente a la víctima.
Cuando el perjudicado cayó al suelo, el acusado huyó del lugar, llevándose su teléfono móvil, si bien instantes después fue detenido y, durante el cacheo, se le intervino el terminal sustraído.
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»