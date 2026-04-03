El Supremo confirma la condena por la violación en el aparcamiento de Rosalía de Castro de Vigo

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra el hombre que violó a otro en el aparcamiento de la calle Rosalía de Castro de Vigo. Los magistrados, en una resolución que ya es firme, inadmiten el recurso de casación presentado por la defensa del agresor sexual, al que se le impusieron siete años de cárcel. El Alto Tribunal considera que existió «prueba de cargo bastante».

Este caso se remonta a hace cuatro años. El procesado se encontró con el afectado, al que no conocía, en la calle Rosalía de Castro durante la madrugada del 29 de mayo de 2022 y lo invitó a consumir cocaína. Con ese objetivo, según se declaró probado, ambos bajaron a los baños del aparcamiento existente en esa calle y, una vez allí, el condenado agredió sexualmente a la víctima.

Cuando el perjudicado cayó al suelo, el acusado huyó del lugar, llevándose su teléfono móvil, si bien instantes después fue detenido y, durante el cacheo, se le intervino el terminal sustraído.