SOS de la asociación Párkinson Vigo para tener un espacio digno y atender a sus 300 usuarios

El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después del alzhéimer, y la enfermedad neurológica que más aumenta en prevalencia, mortalidad y discapacidad en el mundo y la enfermedad neurológica que más aumenta en prevalencia, mortalidad y discapacidad en el mundo. En España hay más de 150.000 diagnosticados, una cifra que según diversos estudios se triplicará en el año 2050. «En Vigo tenemos una incidencia muy potente», asegura Rebeca Núñez, directora de la asociación Párkinson Vigo, que atiende a unos trescientos usuarios con esta enfermedad ofreciéndole todo tipo de terapias a las que el sistema sanitario no llega.

El problema que tienen es la alarmante falta de espacio. Cuentan con un local cedido por el Concello en los bajos de Rivera Atienza y otro más que tienen alquilado en la calle Pateira y que oficialmente es su sede. Entre ambos no superan los ochenta metros cuadrados. Por eso reclaman a todas las administraciones, desde la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Vigo, un espacio «digno» que le permita atender a tantos y tantos pacientes con párkinson que lo necesitan.

«Ahora mismo atendemos a unos doscientos usuarios a la semana. Y obviamente tenemos que hacer encaje de bolillos porque con el poco espacio con el que contamos es muy difícil», reconoce Núñez. Defienden que los pacientes diagnosticados con párkinson deben recibir terapias desde el día uno, como logopedia o fisioterapia, entre otros. Pero para eso necesitan un espacio mucho mayor.

Un usuario hace terapia física en la sede de Párkinson Vigo. / FdV

Además de las mencionadas, y aunque ninguna terapia ayuda a eliminar la enfermedad, en la asociación Párkinson Vigo ofrecen a sus usuarios sesiones de psicología, estimulación cognitiva, intervenciones asistidas con perros, musicoterapia además de actuaciones en las que el arte se sitúa como el principal medio terapéutico, entre muchas otras. Pero no solo eso, la entidad también está embarcada en numerosos proyectos de investigación con la UVigo o con la USC para conseguir mejorar la vida de las personas con esta enfermedad.

Un papel clave precisamente lo juegan las familias. Párkinson Vigo también atiende a las personas cuidadoras, las que están a diario con los pacientes, pues muchos de ellos son totalmente dependientes. Pero la situación de falta de espacio ha llegado a tal punto que ni siquiera tienen salas de espera en las que los acompañantes o los familiares de los usuarios puedan sentarse mientras esperan a que finalice la correspondiente sesión terapéutica.

Hay que tener en cuenta además que la asociación y sus usuarios afrontan un mes especial, pues abril está dedicado al párkinson. En este contexto, plantean numerosas acciones, como puestos informativos el día 10 para visibilizar la enfermedad y que se ubicarán tanto en los hospitales Álvaro Cunqueiro y Ribera Povisa como en la calle Príncipe, frente al Marco, y en el barrio de O Calvario, justo delante del mercado. El día 16 lo tienen especialmente marcado en el calendario, pues organizan un acto conmemorativo en el monumento dedicado a las personas que luchan y lucharon contra la enfermedad y que será en Praza da Estrela. El programa se completa con jornadas informativas y de sensibilización el día 29 en el auditorio del teatro Afundación y con distintas actividades solidarias destinadas a la recaudación de fondos.