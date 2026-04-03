Sucesos
Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
La mujer fue evacuada en otra ambulancia mientras los bomberos y la policía local ayudaban a salir al primer vehículo médico
Susto en las playas de la ría este Viernes Santo. Según informa Policía Local de Vigo, esta tarde se han tenido que desplazar hasta la zona de Samil varios efectivos para asistir en un rescate que se terminó complicando.
Una mujer se lesionó tras sufrir una caída en el extremo norte de la playa, siguiendo el protocolo habitual, el vehículo médico acudió a la zona para llevarse a la mujer accidentada. Sin embargo, el rescate no se pudo llevar a término porque la ambulancia quedó encallada en la arena.
Tras dar aviso de esta situación, la Policía Local envió un equipo de respuesta acompañado por una grúa para ayudar a evacuar al primer vehículo. Como relatan los agentes, esta grúa no fue capaz de llevar a cabo la tarea, por lo que fue necesario llamar a los Bomberos para que asistiesen en el rescate mientras que otra ambulancia se llevaba a la mujer que había sufrido la caída.
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