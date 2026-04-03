La propuesta de dejar a Peinador sin vuelos vacacionales choca con las cifras: Vigo y las Rías Baixas son el principal polo turístico de Galicia y atraen cada vez más extranjeros

Dato mata relato. La polvareda levantada tras la propuesta formulada por el Clúster de Turismo de Galicia de limitar los aeropuertos de Vigo y A Coruña a viajes profesionales y de trabajo para dejarle el terreno expedito al de Santiago para asumir todos los vuelos vacacionales y de ocio choca claramente con el potencial turístico que Vigo y las Rías Baixas exhiben y que va en aumento durante los últimos años, convertidos ya en el principal polo de atracción de visitantes de la Comunidad y, especialmente, con una evolución muy positiva en la captación de turistas en otros países. La desestacionalización está siendo, además, otra de las señas de identidad, con un crecimiento mucho más fuerte en temporada baja espoleado por fenómenos como la Navidad viguesa.

Los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística reflejan, por un lado, que Vigo fue un año más en 2025 la ciudad gallega que más turistas recibió, aproximadamente un millón de viajeros, claramente por encima de A Coruña (883.103) y Santiago (816.343). La diferencia es todavía más significativa si se tienen en cuenta únicamente los visitantes llegados desde el extranjero, superando por primera vez las 300.000 personas hasta registrar 323.386, casi la misma cantidad que la suma de Santiago y a Coruña. Los picos son todavía más espectaculares en los meses de noviembre y diciembre, históricamente malos para el sector turístico, algo que en Vigo ha conseguido revertir.

Al potencial que por sí sola exhibe la ciudad olívica con esta desestacionalización, logrando sumar una segunda temporada alta a la ya consolidada del verano, hay que sumar la capacidad de atracción de todas las Rías Baixas, especialmente durante la temporada estival en puntos como Sanxenxo, O Grove y O Morrazo. La encuesta de ocupación hotelera, en su apartado de zonas turísticas, refleja que las Rías Baixas alojaron a lo largo de todo el año pasado más de 1,8 millones de viajeros en hoteles y pensiones, cifra que duplica la anotada por Santiago y también la de las Rías Altas en la provincia de A Coruña. De esos 1,8 millones de personas que pernoctaron en establecimientos hoteleros, un tercio llegaron desde fuera de España, anota también la estadística.

Estas cifras, por otro lado, quedan algo cojas al no tener en cuenta los registros de las viviendas de uso turístico, una modalidad de alojamiento que era prácticamente inexistente antes de la pandemia y que ahora ha permitido multiplicar la oferta, permitiendo a Vigo dar el sorpasso a Santiago como urbe gallega con más plazas de alojamiento a disposición de los visitantes, cifra a la que en las Rías Baixas habría que sumar también las miles que están habilitadas en puntos turísticos como Sanxenxo, donde hay más de 34.000 espacios para recibir visitantes, localizados la mitad de ellos en viviendas turísticas. Asimismo, las estadísticas experimentales elaboradas periódicamente por el INE recogen también un claro liderazgo de Vigo en el número de pernoctaciones en estos inmuebles, lo que eleva las noches contratadas solo en la ciudad si se suman los hoteles a más de 1,5 millones cada año.

Público potencial

A esta capacidad perfectamente demostrable de atraer turismo, no hay que olvidar que la idea de centralizar en Santiago los vuelos de carácter vacacional y de ocio supondría dejar a las dos áreas urbanas más pobladas de Galicia cojas en materia de movilidad, ya que según los datos oficiales de habitantes del Instituto Galego de Estatística, el ámbito de influencia de Santiago incluye a poco más de 367.000 personas, cifra que no llega ni a la mitad de la que aportan A Coruña y Vigo, donde la ciudad y las comarcas que le rodean suman cerca de 850.000 habitantes, todo ello sin contar Ourense y la parte más al norte de Portugal, a los que Peinador les queda mucho más a mano al poder ejercer como aeropuerto de todo el sur de Galicia.