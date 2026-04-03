Tráfico
Procesión equina por la Avenida de Madrid: cuatro caballos sueltos obligan a intervenir a la Policía Local de Vigo
Los agentes consiguieron arrinconar a los animales en una finca cercana tras guiarlos con las luces y las sirenas de los coches patrulla
La Policía Local de Vigo intervino este Viernes Santo, sobre las 07.00 horas, tras recibir el aviso de varios conductores que alertaban de la presencia de un grupo de caballos sueltos en la Avenida de Madrid.
A su llegada, los agentes comprobaron que se trataba de cuatro animales, en concreto tres ejemplares adultos y una cría, que se encontraban a la altura del concesionario Vepersa (Audi & Volkswagen) y estaban bastante nerviosos.
La presencia de los caballos en la vía suponía un riesgo tanto para los propios animales como para los conductores que circulaban por la zona, aunque la escasa intensidad de tráfico a esa hora, en una jornada festiva como la de Viernes Santo, redujo la posibilidad de que se produjese un accidente.
Los agentes lograron guiar a los animales con las luces y sirenas de los vehículos patrulla hasta un lugar seguro y finalmente consiguieron arrinconarlos en una finca de la Avenida do Freixo, donde pudieron encerrarlos y retenerlos.
Pasadas las 10.00 horas, efectivos del operativo continuaban trabajando para identificar a los dueños de los caballos. Fuentes del dispositivo han confirmado que al menos uno de los animales tenía microchip.
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