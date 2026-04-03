Prisión provisional para la mujer que protagonizó un atraco en una céntrica joyería de Vigo

Una mujer de 49 años armada con un revólver y un puñal protagonizó el martes por la tarde un atraco en una céntrica joyería de Vigo. La pericia del responsable del establecimiento y la ayuda de los clientes fue clave para que la ladrona, que fue detenida por la Policía Local, no se hiciese con ningún botín. Desde este miércoles, además, está en prisión. La jueza de guardia del Tribunal de Instancia vigués decretó su encarcelamiento preventivo, una medida que se adoptó al mismo tiempo que en la ciudad se llevaba a cabo un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional relacionado, en este caso, con asaltos bancarios. Hubo al menos tres arrestados que este viernes pasarán a disposición judicial en Porriño, donde está el juez que lleva el caso ya que el dispositivo no fue casual: fue fruto de una investigación previa.

Los asaltos en viviendas, establecimientos comerciales y otras instalaciones se desplomaron en Vigo en 2025. Casi un 25%, al pasarse de los casi 540 contabilizados en 2024 a los 407 del pasado año. A la espera de que se haga público el balance del primer trimestre de este 2026, el atraco a la joyería Montero de la Gran Vía fue el que cerró este primer período del año. Quedó finalmente en tentativa gracias a que en el comercio aprovecharon un despiste de la asaltante y a que los policías llegaron rápido. «Esto es un atraco, todos quietos, contra la pared», había gritado la mujer, M.A.B., de 49 años, cuando entró en el local armada y ocultando su rostro con gafas de sol y pasamontañas.

Tras su detención, el miércoles pasó a disposición de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de guardia, que acordó prisión provisional, incoando a la vez diligencias de cara a la instrucción judicial de este asunto.

Robos con un botín de hasta 110.000 euros

Y al mismo tiempo en Vigo se ha llevado a cabo otro operativo, el que ha derivado en tres arrestos en el marco de una investigación por atracos bancarios. Tras la oleada de robos de estas características que hubo en 2023, la gran mayoría de los de ese año se resolvieron, derivando en el ingreso en prisión de delincuentes históricos, si bien alguno de ellos está ya en libertad e incluso en situación de busca y captura.

Aquellas detenciones frenaron los asaltos a entidades bancarias, pero en el último año volvieron a registrarse robos tanto en Vigo como en localidades del entorno como Porriño, en los que los ladrones (en algún caso actuaron en solitario) se hicieron con cuantiosos botines de hasta 110.000 euros.