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Cruceros

El «AidaLuna» hace escala en Vigo con 2.504 pasajeros de camino a Hamburgo

El crucero alemán, que inició su travesía en Canarias, pasó por el puerto en Viernes Santo

El crucero alemán «AidaLuna», atracado en el puerto de Vigo

El crucero alemán «AidaLuna», atracado en el puerto de Vigo / FdV

Francisco Díaz Guerrero

Tras culminar su temporada de invierno en Canarias, el crucero alemán AidaLuna pasó este Viernes Santo por Vigo camino de Alemania desde donde operará los próximos meses un circuito de cruceros a los países del Mar del Norte y del Báltico.

Según informó la agencia Pérez y Cía., a bordo viajan 2.504 pasajeros alemanes y 654 tripulantes en viaje de 13 noches entre Fuerteventura y Hamburgo con paradas intermedias en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Madeira, Lisboa, Vigo, A Coruña, Portland y Dover.

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El viaje fue vendido a precios a partir de 2.885 euros por persona, incluido el pasaje aéreo entre Alemania y el puerto de embarque. En principio el AidaLuna no regresará a Vigo hasta el 16 de diciembre. Este domingo se espera el Aurora con cerca de 2.000 pasajeros británicos.

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