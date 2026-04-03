El 40% de los cofrades en Vigo son latinos: «Vigo fue el primer sitio del país en incluirlos»

La venezolana María Auxiliadora es una joven de 22 años que se acaba de estrenar como cofrade en la ciudad. Para ella es muy importante poder aportar para que «las tradiciones no desaparezcan por completo», aunque no sean las propias de su país de origen. Es uno de los muchos ejemplos de los nuevos miembros que componen las hermandades de la ciudad, que ya cuentan con un 40% de participantes procedentes de Latinoamérica.

Hace años las procesiones estaban en peligro por la falta de voluntarios para sacar adelante los pasos. Permitir que los migrantes colaboren en la Semana Santa fue una medida positiva en ambos sentidos: ellos pasaron a estar integrados en la fe y las cofradías contaban con un nuevo séquito para mostrar las vírgenes y los santos. «Son una parte fundamental en las procesiones. No solo vienen a empujar, también colaboran y están disponibles durante meses con los preparativos. Nosotros estamos siempre abiertos a la participación», señaló Marcos Fragueiro, uno de los responsables de la Semana Santa en su parroquia.

Explica que una de las diferencias con los cofrades vigueses es que ellos acuden con toda la familia. «Hay niños desde los ocho años participando en la profesión», apunta. Esto hace que sean grupos más numerosos y que se conforme una costumbre familiar.

Los latinos están distribuidos en diferentes cofradías y pasos, pero hay uno que es solo de ellos. Se trata de la hermandad peruana del Señor de los Milagros. Salen alrededor de 25 personas con trajes típicos del país andino (túnicas violeta), aunque también cuentan con miembros de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Luisi Motta, la portavoz, detalla que participan desde 2014. «Era la primera vez en España que salíamos los inmigrantes a procesionar. Nunca nos había invitado nadie. Vigo fue el primer sitio», asegura. Con todo, cuentan con algunos hándicaps: «Queremos estar, pero muchos van a depender de sus trabajos. Una gran parte se dedica a cuidar ancianos o trabajan en el sector servicios, por lo que quizá no puedan recorrer los pasos».

Ahora desean que les llegue relevo generacional, migrantes jóvenes que quieran ir ocupando sus lugares para seguir siendo un número importante. La venezolana María Auxiliadora Nottara es una de esas personas. Este año tomó las riendas. Desde que llegó a España hace un par de años, quiso formar parte de las procesiones. «Me daba un poco de reparo porque las mujeres que visten la mantilla suelen ser españolas, pero Marcos Fragueiro me animó y me dijo que viniese con una amiga». Así lo hizo y ambas van a procesionar hoy y mañana con la hermandad de la pasión.

«La Semana Santa es la más importante del año para los católicos. Siento que salir a la calle y transmitir el mensaje de Jesús es un acto muy importante. Además, las procesiones conmueven a mucha gente, creyente y no creyente», indica la nueva cofrade. También advierte: «Si los jóvenes no participamos en estas tradiciones vamos a permitir que desaparezcan».

Salió de su país junto a sus padres por razones políticas. Vivieron en Chile y en Perú, pero no fue hasta llegar a España cuando encontraron un futuro para la familia. Desde este año, Nottara compaginará ser cofrade con estudiante universitaria de Magisterio.