Semana Santa
La devoción recorre las calles de Vigo con tres procesiones en el Jueves Santo
Desde el Sagrado Corazón de Xesús partió una de las salidas procesionales y Teis y Bouzas celebraron la de Noso Pai Xesús Nazareno e a Virxe Dolorosa
Vigo vivió un Jueves Santo marcado por procesiones en tres puntos de la urbe, que se suman a la más esperada, celebrada ya el pasado Domingo de Ramos, La Borriquita, que abarrotó Porta do Sol a mediodía. Desde la Parroquia do Sagrado Corazón de Xesús (calle Rosalía de Castro) partió una de ellas. Teis y Bouzas celebraron la de Noso Pai Xesús Nazareno e a Virxe Dolorosa desde la iglesia del Divino Salvador y la de San Miguel de Bouzas, respectivamente. El tiempo, con el sol como protagonista, ayudó a disfrutar de los recorridos.
La actividad religiosa del Jueves Santo, festivo en casi toda España -menos en Cataluña y la Comunidad Valenciana- que muchos aprovecharon para descansar y recargar pilas, culmina con la celebración de la Hora Santa en la iglesia de Santiago o Maior, que comienza a las 22.30 horas. Mañana, Viernes Santo, más actos. A las 20.00 horas, la iglesia de San Miguel de Bouzas acoge el Desenclavo y la procesión del Santo Entierro; después, a las 21.15 horas, se celebrará la meditación de las siete palabras y la procesión de la Soledad.
A las 20.30 horas, saldrá una procesión desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y, a la misma hora, partirá la del Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, más conocida como La Colegiata. La jornada finalizará a las 23.00 horas, con un Vía Crucis alrededor del monte de A Guía organizado por el movimiento Cursillos de Cristiandad. Los actos concluirán el Domingo de Pascua en Bouzas, donde, a las 12.10 horas, está fijado el inicio de la Procesión del Encuentro desde la iglesia de San Miguel.
La jornada de mañana, Viernes Santo, centra la atención litúrgica con los oficios del Triduo Pascual en distintos puntos de la ciudad: a las 18.30 horas en la concatedral-basílica de Santa María, a las 17.00 en Santiago o Maior y a las 19.00 en el Sagrado Corazón. Mañana, Sábado Santo, las celebraciones se trasladan a la noche, con la Vigilia Pascual programada a las 22.00 horas en la concatedral-basílica, a las 22.30 en Santiago o Maior y a las 23.00 en el Sagrado Corazón.
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