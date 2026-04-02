La devoción recorre las calles de Vigo con tres procesiones en el Jueves Santo

Vigo vivió un Jueves Santo marcado por procesiones en tres puntos de la urbe, que se suman a la más esperada, celebrada ya el pasado Domingo de Ramos, La Borriquita, que abarrotó Porta do Sol a mediodía. Desde la Parroquia do Sagrado Corazón de Xesús (calle Rosalía de Castro) partió una de ellas. Teis y Bouzas celebraron la de Noso Pai Xesús Nazareno e a Virxe Dolorosa desde la iglesia del Divino Salvador y la de San Miguel de Bouzas, respectivamente. El tiempo, con el sol como protagonista, ayudó a disfrutar de los recorridos.

Procesiones en Vigo: paso del Jueves Santo en la parroquia del Sagrado Corazón de Xesús / Jose Lores

La actividad religiosa del Jueves Santo, festivo en casi toda España -menos en Cataluña y la Comunidad Valenciana- que muchos aprovecharon para descansar y recargar pilas, culmina con la celebración de la Hora Santa en la iglesia de Santiago o Maior, que comienza a las 22.30 horas. Mañana, Viernes Santo, más actos. A las 20.00 horas, la iglesia de San Miguel de Bouzas acoge el Desenclavo y la procesión del Santo Entierro; después, a las 21.15 horas, se celebrará la meditación de las siete palabras y la procesión de la Soledad.

Procesiones en Vigo: los pasos de Noso Pai Xesús Nazareno e a Virxe Dolorosa desfilaron por Teis / Pedro Mina

A las 20.30 horas, saldrá una procesión desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y, a la misma hora, partirá la del Santo Entierro desde la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, más conocida como La Colegiata. La jornada finalizará a las 23.00 horas, con un Vía Crucis alrededor del monte de A Guía organizado por el movimiento Cursillos de Cristiandad. Los actos concluirán el Domingo de Pascua en Bouzas, donde, a las 12.10 horas, está fijado el inicio de la Procesión del Encuentro desde la iglesia de San Miguel.

Bouzas también celebró la procesión de Xesús Nazareno e a Dolorosa. / Jose Lores

La jornada de mañana, Viernes Santo, centra la atención litúrgica con los oficios del Triduo Pascual en distintos puntos de la ciudad: a las 18.30 horas en la concatedral-basílica de Santa María, a las 17.00 en Santiago o Maior y a las 19.00 en el Sagrado Corazón. Mañana, Sábado Santo, las celebraciones se trasladan a la noche, con la Vigilia Pascual programada a las 22.00 horas en la concatedral-basílica, a las 22.30 en Santiago o Maior y a las 23.00 en el Sagrado Corazón.