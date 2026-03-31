El tardeo coge altura en la ría de Vigo: A Laxe estrena este sábado ciclo de conciertos en su azotea

La oferta de ocio de Vigo se extiende más allá de la noche y la madrugada. El fenómeno del «tardeo» continúa su crecimiento en la ciudad y con la llegada del buen tiempo estrenará un nuevo ciclo de conciertos que aspira a consolidarse a la larga. El mismo llegará bajo el nombre de «El Cielo de A Laxe» y tendrá lugar en la terraza superior del centro comercial homónimo.

No será la primera vez que la azotea del edificio diseñado por Sáenz de Oiza acoja eventos de este tipo, pero sí que se trata de la propuesta más extensa hasta la fecha. Este sábado 4 de abril arrancará con un evento de presentación que incluirá las actuaciones del grupo Demasiadas Sombras y una sesión DJ de Carlos González. Para favorecer su difusión la entrada será gratuita, siendo la sesión desde las seis de la tarde a las once de la noche.

Cartel de presentación del ciclo de conciertos / FdV

Desde la organización reivindican una «programación musical de verano pensada para dinamizar el espacio, generar ambiente en la ciudad y conectar con una tendencia de ocio cada vez más consolidada», relatan. Entre las ventajas de esta franja del día destacan la «capacidad para combinar música en directo, socialización y una propuesta atractiva en horarios más amplios y accesibles para distintos públicos»

Vistas privilegiadas

El nacimiento de este ciclo confirma la apuesta de la gerencia del centro comercial por este tipo de eventos. El pasado 20 de septiembre ya acogió el Festival Final de Verano, mientras que en meses anteriores fueron habituales otras sesiones de DJs con temáticas variadas. De esta manera se logra explotar, casi 20 años después de su inauguración, una de las azoteas más privilegiadas de toda la ciudad.

El rooftop del A Laxe cuenta con una vista panorámica de toda la ría de Vigo, abarcando desde Torrala y las islas Cíes hasta Domaio y Teis. El horario, además, permitirá disfrutar de todo el atardecer en un Sábado Santo en el que se esperan cielos despejados y temperaturas máximas de 17 grados.