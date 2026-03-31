El tándem de las empresas Nokao y Sra. Emilia organizarán de nuevo el Vigo Seafest

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) resuelve la licitación para la organización de la séptima edición del festival Vigo SeaFest. El tándem que forma las empresas Nokao (de Asturias) y Sra. Emilia (de Tui) vuelven a vencer, lo que a juicio de los armadores reafirma «la calidad y la eficacia demostrada en las ediciones anteriores», ya que se trata de las firmas que se encargaron de la producción integral de las anteriores ediciones del Vigo Seafest.

ARVI explica que la elección se llevó a cabo por parte del Comité de Seguimiento y Valoración tras el cierre del plazo de candidaturas. La licitación se publicó el pasado 18 de marzo con unos pliegos prácticamente iguales a los del año anterior y con la misma suma de dinero: 300.000 euros (sin IVA). El límite para presentarse se cerró ayer, 30 de marzo.

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El festival tendrá lugar del 9 al 12 de julio en los jardines de Elduayen. El objetivo es el mismo: «promover el consumo de productos pesqueros y poner en valor la labor de la flota de ARVI, mediante actividades divulgativas, talleres, propuestas gastronómicas y actuaciones musicales, todo ello en un entorno abierto y gratuito para la ciudadanı́a».