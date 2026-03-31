Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva toponimia de GaliciaDesaparecido en el MiñoMujeres cofrades VigoDoral sin aparcamientoPrecios locales comerciales
instagramlinkedin

El tándem de las empresas Nokao y Sra. Emilia organizarán de nuevo el Vigo Seafest

Vencen en la licitación lanzada por la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) por 300.000 euros

Cuarta y última jornada de la sexta edición del Vigo SeaFest - Festival Arvi do Peixe. Vigo SeaFest 2025

Cuarta y última jornada de la sexta edición del Vigo SeaFest - Festival Arvi do Peixe. Vigo SeaFest 2025 / ALBA VILLAR

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) resuelve la licitación para la organización de la séptima edición del festival Vigo SeaFest. El tándem que forma las empresas Nokao (de Asturias) y Sra. Emilia (de Tui) vuelven a vencer, lo que a juicio de los armadores reafirma «la calidad y la eficacia demostrada en las ediciones anteriores», ya que se trata de las firmas que se encargaron de la producción integral de las anteriores ediciones del Vigo Seafest.

ARVI explica que la elección se llevó a cabo por parte del Comité de Seguimiento y Valoración tras el cierre del plazo de candidaturas. La licitación se publicó el pasado 18 de marzo con unos pliegos prácticamente iguales a los del año anterior y con la misma suma de dinero: 300.000 euros (sin IVA). El límite para presentarse se cerró ayer, 30 de marzo.

Noticias relacionadas

El festival tendrá lugar del 9 al 12 de julio en los jardines de Elduayen. El objetivo es el mismo: «promover el consumo de productos pesqueros y poner en valor la labor de la flota de ARVI, mediante actividades divulgativas, talleres, propuestas gastronómicas y actuaciones musicales, todo ello en un entorno abierto y gratuito para la ciudadanı́a».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Pazo da Pastora de Vigo abrió sus puertas por única vez al año: «Es una maravilla»
  2. Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
  3. El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
  4. A Caniza pierde su virgulilla: 12 municipios gallegos modifican su nombre
  5. Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
  6. Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía
  7. Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
  8. El nuevo empleo público en la Xunta: puestos con funciones más flexibles para adaptarse a las necesidades reales y movilidad interna entre departamentos

La viguesa Concepción Campos Acuña, nueva presidenta del Consejo de la Transparencia tras el aval del Congreso

La viguesa Concepción Campos Acuña, nueva presidenta del Consejo de la Transparencia tras el aval del Congreso

El tándem de las empresas Nokao y Sra. Emilia organizarán de nuevo el Vigo Seafest

El tándem de las empresas Nokao y Sra. Emilia organizarán de nuevo el Vigo Seafest

Vigo no es como Sagunto: aquí las mujeres son indispensables en los pasos

Vigo no es como Sagunto: aquí las mujeres son indispensables en los pasos

La demanda de pisos protegidos sigue disparándose en Vigo: hay 17 solicitudes nuevas cada día

La demanda de pisos protegidos sigue disparándose en Vigo: hay 17 solicitudes nuevas cada día

Álex Aguilar, catedrático de biología animal en Barcelona: «La industria ballenera tuvo una importancia muy grande en Galicia, pero este patrimonio se puede perder»

¿Qué se hace con la comida que sobra en la Reconquista de Vigo?

La comisión de descentralización de Medicina da la bienvenida a la nueva rectora de Santiago y la pone al día

La comisión de descentralización de Medicina da la bienvenida a la nueva rectora de Santiago y la pone al día

Se disparan las reservas de camping en Vigo y su área para el verano

Se disparan las reservas de camping en Vigo y su área para el verano
Tracking Pixel Contents