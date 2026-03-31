Detenida una mujer tras un atraco en una joyería de la Gran Vía de Vigo

Amplio dispositivo en la principal arteria de tráfico de la ciudad por un atraco. Agentes de la Policía Local de Vigo y Policía Nacional se personaron esta tarde en la Gran Vía después de que una mujer atracara una joyería ubicada en su tramo inicial, poco antes de la calle Ecuador.

Según relatan testigos de otros comercios de la zona el trasiego de vehículos policiales fue constante desde las cinco de la tarde, llegando a cortarse uno de los carriles en sentido ascendente hacia Praza de España.

Presuntamente la autora portaba un arma blanca y una pistola aparentemente simulada. A las siete de la tarde la mujer ya se encontraba detenida por este motivo.

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