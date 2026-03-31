La segunda edición del Galicia Fest, en Vigo, completa su cartel: 15 actuaciones y «sorpresa final» para abrir el verano

La segunda edición del Galicia Fest tiene ya todas las cartas sobre la mesa. Este martes, Diputación y Xunta anunciaron los últimos nombres que conformarán el cartel del festival los días 26 y 27 de junio en el Muelle de Trasatlántico, un repertorio musical formado por 15 propuestas diferentes que contará con «una sorpresa final» avanzada por la vicepresidenta del gobierno provincial, Luisa Sánchez, la inclusión del DJ José de Rico, que suma 220.000 seguidores en las redes sociales y acumula un millón de oyentes mensuales.

Esta «guinda» se suma a las otras tres actuaciones desveladas en una comparecencia pública en el Muelle de Trasatlánticos en la que también participaron el director xeral de Turismo, Xosé Merelles; la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; y el director del Galicia Fest, Antonio Casal. Se incorporan al cartel del festival también Lori Meyers, Coti y Vera Fauna.

La primera es una de las bandas más reconocidas del indie pop estatal, que regresa a Vigo tras ocho años sin actuar en grandes formatos en la ciudad. Coti, por su parte, llegará con temas convertidos en himnos generacionales tras completar una gira por Argentina, mientras que Vera Fauna puede presumir de ser una banda de la escena alternativa española, con su álbum «Dime dónde estamos» nominado a los premios MIN.

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«Todo isto nun entorno privilexiado: o porto de Vigo, con vistas á ría, na primeira fin de semana do verán. Creo que non é preciso engadir nada máis», destacó Luisa Sánchez. Por jornadas, el viernes 26 actuarán La Reina del Flow, Coti, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Sabela e José de Rico, mientras que el sábado 27 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna. Desde la Xunta, están convencidos de que se mejorarán las cifras de asistencia de público en esta nueva edición.