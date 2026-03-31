Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Galicia, epicentro europeo de los incendiosEl narcotúnel que une Vigo y CeutaMujer fallecida en MoañaResidencia sin aparcamientoPadres absueltos en Ourense
instagramlinkedin

La RACG premia una tecnología de sellado de latas diseñada en la Universidad de Vigo

La tecnología ROTARflow ya se ha transferido a la empresa gallega Actega Artística, con sede en O Porriño y muy ligada al sector conservero.

Los investigadores del proyecto Enrique Paz y Miguel Díaz Cacho.

Los investigadores del proyecto Enrique Paz y Miguel Díaz Cacho. / RAGC

R.V.

Un sistema desarrollado por la Universidad de Vigo para la digitalización y control del sellado de las latas en la industria alimentaria ha recibido uno de los Premios a la Transferencia de Tecnología de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). El proyecto del Grupo de Control no Lineal es el responsable de ROTARflow, que sustituye un proceso que hasta ahora se hacía de forma manual, mejorando la producción y reduciendo costes.

Miguel Ramón Díaz-Cacho es el coordinador del proyecto que ha recibido el Premio Fernando Calvet Prats por su éxito en la transferencia a la empresa gallega Actega Artística, muy ligada al sector conservero. Ubicada en O Porriño, se dedica a la fabricación de compuestos sellantes para envases metálicos, así como equipamientos de aplicación de los mismos.

El método de la UVigo permite controlar y corregir en tiempo real posibles desviaciones y tiene un impacto positivo en el aumento de la producción y la mejora en los controles de calidad, además de permitir un importante ahorro de material sellante y evitar el desperdicio de millones de tapas de aluminio o de otros materiales. En este momento, el sistema está en instalaciones o a prueba en México, Brasil, Francia, China, Alemania, EE UU y España.

Noticias relacionadas

El otro proyecto seleccionado por la RAGC entre las 90 propuestas recibidas para recibir el premio Francisco Guitán Ojea está liderado por el IDIS de Santiago y se trata de un fármaco que protege el cerebro tras un ictus isquémico y mejora la recuperación de los pacientes. Cada uno de ellos recibirán 5.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Pazo da Pastora de Vigo abrió sus puertas por única vez al año: «Es una maravilla»
  2. Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
  3. El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
  4. A Caniza pierde su virgulilla: 12 municipios gallegos modifican su nombre
  5. Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
  6. Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía
  7. Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
  8. El nuevo empleo público en la Xunta: puestos con funciones más flexibles para adaptarse a las necesidades reales y movilidad interna entre departamentos

La RACG premia una tecnología de sellado de latas diseñada en la Universidad de Vigo

La segunda edición del Galicia Fest, en Vigo, completa su cartel: 15 actuaciones y «sorpresa final» para abrir el verano

La segunda edición del Galicia Fest, en Vigo, completa su cartel: 15 actuaciones y «sorpresa final» para abrir el verano

Beiramar da Xente alerta del inicio de las demoliciones de la antigua conservera Sacco: «Unha perda irreparable»

El precio del alquiler en Vigo alcanza un nuevo récord: el metro cuadrado roza ya los 12 euros

Vigo no es como Sagunto: aquí las mujeres son indispensables en los pasos

Vigo no es como Sagunto: aquí las mujeres son indispensables en los pasos

La Fundación Penzol descubre sus tesoros oterianos

La Fundación Penzol descubre sus tesoros oterianos

TAP Portugal alcanzará los 180 vuelos semanales a España este verano, pero ninguno a Galicia

TAP Portugal alcanzará los 180 vuelos semanales a España este verano, pero ninguno a Galicia

La potente conexión viguesa de la red del «narcotúnel» de Ceuta

La potente conexión viguesa de la red del «narcotúnel» de Ceuta
Tracking Pixel Contents