La RACG premia una tecnología de sellado de latas diseñada en la Universidad de Vigo

Un sistema desarrollado por la Universidad de Vigo para la digitalización y control del sellado de las latas en la industria alimentaria ha recibido uno de los Premios a la Transferencia de Tecnología de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). El proyecto del Grupo de Control no Lineal es el responsable de ROTARflow, que sustituye un proceso que hasta ahora se hacía de forma manual, mejorando la producción y reduciendo costes.

Miguel Ramón Díaz-Cacho es el coordinador del proyecto que ha recibido el Premio Fernando Calvet Prats por su éxito en la transferencia a la empresa gallega Actega Artística, muy ligada al sector conservero. Ubicada en O Porriño, se dedica a la fabricación de compuestos sellantes para envases metálicos, así como equipamientos de aplicación de los mismos.

El método de la UVigo permite controlar y corregir en tiempo real posibles desviaciones y tiene un impacto positivo en el aumento de la producción y la mejora en los controles de calidad, además de permitir un importante ahorro de material sellante y evitar el desperdicio de millones de tapas de aluminio o de otros materiales. En este momento, el sistema está en instalaciones o a prueba en México, Brasil, Francia, China, Alemania, EE UU y España.

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El otro proyecto seleccionado por la RAGC entre las 90 propuestas recibidas para recibir el premio Francisco Guitán Ojea está liderado por el IDIS de Santiago y se trata de un fármaco que protege el cerebro tras un ictus isquémico y mejora la recuperación de los pacientes. Cada uno de ellos recibirán 5.000 euros.