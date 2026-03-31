El precio medio de la vivienda en alquiler en Vigo vuelve a subir: el metro cuadrado roza ya los 12 euros

El precio medio del alquiler en Vigo parece no tener techo. Según los datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el que reúne más viviendas disponibles para arrendar, el metro cuadrados subió en marzo a 11,8 euros, nuevo récord. Es un 10,3% más que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás. Son siete meses seguidos de incremento: aumentan desde septiembre, primer mes con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor, escrito llamado a mejorar el acceso a un techo en la urbe.

Hoy, pasado el mediodía, solo había una vivienda en alquiler en Idealista por menos de 500 euros: 470 euros por un estudio de 33 metros cuadrados en Tomás A. Alonso, un quinto interior con ascensor. Por debajo de 600 euros, aparecían solo siete de un total de 283 ofertados como residenciales para larga estancia. Son precios prohibitivos para una parte importante de la población, que se ve obligada a vivir en alojamientos compartidos o tiene que renunciar a independizarse o a mudarse a la ciudad por no dar las cuentas.

Una de las demandas recurrentes del Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño al Concello es que solicite a la Xunta la limitación del precio del alquiler, un paso que el Concello ha descartado hasta ahora a pesar de que un informe encargado por la entidad municipal reconoce que cumple las condiciones. Sí lo hace A Coruña: se convirtió a finales de julio de 2025 en la primera ciudad de Galicia en ser declarada zona de mercado residencial tensionado, acción necesaria para poner coto a los precios. Santiago está en el camino.

Desde julio, A Coruña, según los datos de Idealista, no se ha librado de una subida del alquiler, pero sí ha sido más contenida que en Vigo. El precio medio del metro cuadrado se situó en ese momento en 10,9 euros; en marzo, subió a 11,2 euros. El incremento es de casi un 2,8%. En Vigo, el precio llegó en julio de 2025 a 10,8 euros; en marzo, aumentó hasta los 11,8 euros, por lo que el alza es bastante mayor: un 9,2%. En Santiago de Compostela, el metro cuadrado escaló hasta los 10,2 euros, solo 0,2 más que en julio de 2025.

Este escenario en Vigo agrava la crisis habitacional, que pone en riesgo el derecho a una vivienda y resta posibilidades a trabajadores y estudiantes. Además, explica que el Registro único de demandantes de vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ya sume más de 10.000 inscripciones en la urbe olívica. Creció casi un 65% desde enero de 2025. El desarrollo de vivienda pública en Navia por parte del Gobierno gallego y del Concello en varias zonas de la ciudad es una de las esperanzas.