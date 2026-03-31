El Museo del Mar de Galicia acoge la presentación de «La huella ballenera en el norte de la Península Ibérica»

El Museo del Mar de Galicia acogió la presentación del libro «La huella ballenera en el norte de la Península Ibérica» en el que su autor, el catedrático de Biología Animal de la Universidad de Barcelona Álex Aguilar, recoge un legado de mil años de esta industria a lo largo de más de cincuenta localidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

La obra, con fotografías de Max Aguilar, propone un recorrido histórico y geográfico por los principales puertos balleneros y llama la atención sobre la necesidad de preservar este importante patrimonio. Profusamente ilustrada y fruto de años de investigación y trabajo de campo, el libro se divide en dos partes. La primera es una reconstrucción de la historia de la captura de cetáceos desde la Edad Media hasta el siglo XX. Y la segunda recoge más de cincuenta localidades y su legado ballenero a modo de guía de viajes.

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacó que la obra «permite sacar á luz este valioso patrimonio» y recordó que el norte peninsular cuenta con la «maior tradición baleeira e tamén a máis antiga e continuada do mundo».

En este sentido, subrayó que casi un milenio de actividad dejó «unha pegada profunda e tanxible, con edificios, instalacións industriais, monumentos, utensilios e museos que conforman hoxe un excepcional patrimonio marítimo e cultural».