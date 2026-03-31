La Fundación Penzol descubre sus tesoros oterianos

La Fundación Penzol exhibe algunos de los materiales únicos que atesora de Otero Pedrayo en una exposición que permanecerá abierta en la Casa Galega da Cultura hasta el 14 de junio. La muestra, que supone el primer gran acto de celebración del «Año Oteriano», cuenta con la colaboración de la Cátedra Institucional de la USC dedicada al escritor ourensano.

Durante el acto de inauguración, Manuel Puga, presidente de la Fundación Penzol, destacó el vínculo íntimo que la une a Otero Pedrayo, que era miembro vitalicio. Y Dolores Vilavedra, directora de la Cátedra Institucional de la USC, se refirió a los desafíos vitales, éticos, políticos y profesionales que afrontó el autor a lo largo de su vida.

Manuscrito original de «Arredor de si» / Pedro Mina

También intervinieron la concejala de Educación, Olga Alonso, y el subdirector de la Fundación, Xosé Manuel Dasilva, comisario de la muestra junto a Xosé Manuel Soutullo.

La exposición incluye paneles muy visuales y atractivos para acercar a la ciudadanía la figura de Otero Pedrayo, así como primeras ediciones de sus obras, entre ellas, «Pantelas, home libre», con la que debutó en la literatura, o «Guía de Galicia», uno de sus libros más conocidos.

Texto original de Otero Pedrayo para una conferencia. / Pedro Mina

«Hai materiais biográficos que se poden atopar noutros lugares, pero hai outros únicos, excepcionais, que só existen na Fundación Penzol e que demostran a súa verdadeira riqueza con respecto a Otero Pedrayo. Nesta exposición, por exemplo, hai algunhas mostras da riquísima correspondencia que mantivo con máis de 2.000 persoas. Recollemos algúns nomes principais como Vicente Risco, Alexandre Bóveda, Castelao, Ánxel Casal, o seu editor en Nós antes da Guerra Civil, Álvaro Cunqueiro, Ramón Piñeiro e Fermín Penzol», destacan desde la Fundación.

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Una de las vitrinas de la exposición. / Pedro Mina

En la exposición «Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976» también se exhiben manuscritos originales de obras tan importantes como «Os camiños da vida» y documentos fundamentales de su trayectoria vital como la notificación que lo apartaba del servicio en el Instituto de Enseñanza de Ourense en el año 37, en plena Guerra Civil, la tarjeta de afiliado al Partido Galleguista, que data de 1931, o la que lo acredita como diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República.