Los economistas reivindican en Vigo su «relevancia singular para participar en el diseño de políticas públicas»

La nueva junta directiva del Consello Galego de Economistas, presidida por Lucy Amigo Dobaño, tomó posesión este martes en un acto institucional celebrado en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, con el desafío de «actuar como referente técnico» de más de 5.000 profesionales agrupados en el colectivo, tal y como destacó la recién elegida presidenta, que trazó en su intervención las líneas maestras de su mandato ante una amplia representación institucional, con la presencia, entre otros, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; o la secretaria general del Consejo General de Economistas de España, Ana Moreno.

«Tenemos los objetivos esenciales de formación permanente de calidad de los profesionales colegiados en un contexto cambiante y dinámico, reforzando nuestro papel como interlocutor cualificado entre las administraciones y la sociedad. La voz de los economistas debe ser escuchada en los procesos de diseño de políticas públicas, especialmente en ámbitos como la fiscalidad, la eficiencia del gasto público o la competitividad empresarial», destacó Lucy Amigo, que puso el foco también en el convulso escenario global: «Cuando Galicia y España muestran resultados macroeconómicos razonablemente positivos en su entorno, queda de nuevo en evidencia la vulnerabilidad de la economía en un mundo global, y en este escenario el papel del economista adquiere una relevancia singular».

Por su parte, Alfonso Rueda felicitó a la nueva junta directiva, agradeció el trabajo del equipo saliente, liderado por Miguel Ángel Vázquez Taín, y apeló a la colaboración de todos «para construír unha Galicia máis competitiva e sustentable, especialmente neste momento de incertezas globais», derivadas en buena medida de la actual situación en Oriente Medio y la guerra de Irán. El presidente de la Xunta puso en valor las medidas puestas en marcha por el Gobierno gallego para paliar los efectos del conflicto, un total de 277 millones de euros resultado de sumar la inversión del plan diseñado por la Administración autonómica y sus aportaciones a las medidas propuestas por el Ejecutivo central.

Mientras, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, destacó que los economistas «anticipan riscos, identifican oportunidades e orientan decisións públicas e privadas», por lo que en momentos como el actual «son unha voz cualificada e un aliado estratéxico para o desenvolvemento de Galicia». Por su parte, Abel Caballero definió a Lucy Amigo «como una economista excepcional que pondrá al Consello de Economistas de Galicia en el lugar que le corresponde».

Acompañan a Lucy Amigo en la directiva, Carmen Sampayo (vicepresidenta primera), Salustiano Velo (vicepresidente segundo), Andrés Manuel Caso (vicesecretario) y Julio Vila (tesorero).