Las denuncias por violencia de género se disparan un 30% en Vigo y se sitúan en tres diarias

El antiguo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo registró en 2025 un total de 1.086 denuncias, un notable incremento de casi un 30% en un solo año, ya que en 2024 la cifra había sido de 846. Este tribunal, desde enero integrado en la Sección de Violencia sobre la Mujer del nuevo Tribunal de Instancia, afrontó en octubre un cambio de calado al asumir todos los delitos de naturaleza sexual, independientemente de la existencia o no de una relación de pareja entre la víctima y el agresor. De hecho, esta reforma legal derivó en que, junto al actual juez, Pablo de San Mateo Morán, se haya creado en la ciudad una segunda plaza de magistrado para esta materia que, a la espera de que lo confirme el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se publique en el BOE, será ocupada por Juan Laborda Rodríguez, actualmente destinado en Ponteareas.

Las estadísticas difundidas este martes por el Poder Judicial revelan un aumento de casos de violencia machista en la ciudad. El antiguo juzgado, que asume también los que se producen en el Val Miñor, registró en total 1.395 asuntos, entre penales y civiles. Hablando concretamente de denuncias, fueron 1.086, relativas a 881 mujeres víctimas, la cifra más alta de los últimos cinco años. En cuanto a delitos, hubo 1.207. Los de lesiones y malos tratos están a la cabeza, seguido por los quebrantamientos de las órdenes de protección. Entre los casos más graves del pasado año estuvo el apuñalamiento a una mujer en Camiño Eixón, en un asentamiento de chabolas cercano a Clara Campoamor, que derivó en que el agresor, que ya tiene dos homicidios consumados a sus espaldas y que también atacó a un policía nacional, ingresase en prisión provisional.

Órdenes de protección

En cuanto a órdenes de protección, se pidieron 240 y se adoptaron 145, denegándose las 95 restantes por no apreciar el juez una situación de riesgo que justifique las medidas de alejamiento y de prohibición de comunicación interesadas.

Sobre la forma en que terminan los procedimientos, algo más de la mitad, el 54%, acaban en sobreseimiento provisional. Se trata de una cifra elevada, pero menor que en años anteriores, cuando los archivos superaban con creces el 60% de los casos e incluso llegaron a rozar, en algún ejercicio, el 70%. Frente a este dato, en los asuntos que acaban en juicio predominan claramente las sentencias condenatorias frente a las absoluciones, que son muy residuales.

Noticias relacionadas

La previsión es que en este 2026 la carga de trabajo crezca ya que la Sección de Violencia sobre la Mujer se encarga desde octubre pasado de instruir todos los delitos de naturaleza sexual. Para Vigo se ha nombrado un segundo juez, pero apenas se amplió el resto de la plantilla, ya que sigue habiendo una única letrada de la Administración de Justicia y la Xunta solo nombró a un funcionario más.