Vivienda
La demanda de pisos protegidos sigue disparándose en Vigo: hay 17 solicitudes nuevas cada día
El municipio de Vigo concentra la mayor parte de las solicitudes de vivienda protegida en Galicia, superando las peticiones conjuntas de Ourense, Lugo, Santiago, Pontevedra y Ferrol
No todo el mundo con trabajo y ahorros se puede comprar un piso. Los precios imposibles se suman a la falta de stock y dejan fuera de juego a muchos aspirantes que en otro tiempo podrían haber depositado una entrada. El libre mercado hace que la competencia sea feroz, influyendo también sobre el alquiler. El precio medio de un piso en Vigo supera los 600 euros mensuales en todo el casco urbano. Por debajo de ese precio la oferta es mínima y en muchos casos son estudios sin habitaciones. En esta tesitura y dadas las promociones que hay en marcha, las solicitudes de vivienda protegida aumentaron considerablemente. En el último mes y medio hubo alrededor de 17 nuevas cada día.
El nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) fijó la necesidad de reservar un 30% de los edificios para inmuebles con protección. Dada también la alta demanda, el Registro Único de Demandantes de Vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo creció cerca de un 65% desde enero de 2025.
Vigo es, con diferencia, es el municipio en el que más solicitudes hay. Uno de cada tres demandantes gallegos son de aquí. En total, 10.027. Suman más que las ciudades de Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol juntas. Además, son casi las mismas que toda la provincia de A Coruña. Si se compara con el dato de mediados de febrero, cuando eran 9.357, puede observarse que se realizaron cerca de 17 peticiones nuevas a la Xunta cada día.
Más alquiler de promoción pública
En Vigo, la mayor parte de la demanda de vivienda de promoción pública se orienta al alquiler, no a la compra. El total de solicitantes de inmuebles promovidos por la administración es de 8.030. De estos, la mayor parte buscan alquilar, con 5.083 solicitudes frente a 1.661 de compra. Si se añade el alquiler con opción a compra (1.286), las modalidades no orientadas a una adquisición directa superan ampliamente a esta, representando cerca del 80% del total.
En la promoción privada funciona al revés y predomina la compra. Según los datos del Rexistro de Demandantes de Galicia, un total de 1.589 personas solicitaron vivienda de promoción privada en la y, de ellas, 1.275 optaron por la compra. Son una de cada ocho.
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