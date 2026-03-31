El Concello de Vigo da un paso al frente para poner en marcha la Empresa Municipal de Vivienda

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reunió hoy a la Comisión de Estudios para la creación de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVigo) con el objetivo de aprobar la memoria justificativa, en lo que definió como un paso «importante» y «central» para la puesta en marcha de esta entidad. Es un paso al frente del Gobierno local en su objetivo de reducir el precio medio de los precios de los pisos y las casas en venta y alquiler.

Según explicó Caballero, la empresa partirá con un capital inicial de 8,6 millones de euros, que podrá ser ampliado y que será aportado en su totalidad por el Concello de Vigo. En base a la memoria justificativa, la futura entidad actuará en la urbanización, promoción y construcción de vivienda protegida a precio tasado, así como en rehabilitaciones y en la construcción de alquileres también a precio tasado.

Caballero detalló que el «arranque central» de la empresa serán las más de 200 viviendas de Santa Cristina de Lavadores, aunque también asumirá las 27 viviendas en Esturáns y, de forma eventual, las de Barreiro. Asimismo, intervendrá en las denominadas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), «con fondos procedentes en su totalidad del Gobierno de España», según precisó el primer edil.

Además, indicó que será esta empresa municipal la que se encargará de comprar viviendas para incorporarlas al mercado del alquiler a precio asequible y tasado. El alcalde señaló que se había analizado la TIR (la tasa interna de retorno, un indicador financiero utilizado para evaluar la rentabilidad de una inversión) y que esta «da la viabilidad absoluta» al proyecto.

Falta de actuación de la Xunta

Caballero justificó la iniciativa en la falta de actuación de la Xunta de Galicia, que «abandonó la construcción de viviendas en venta a precio tasado, de viviendas en alquiler a precio tasado y alquileres baratos». Apuntó que la administración autonómica «construyó en los últimos 17 años cero viviendas» de este tipo.

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento está impulsando esta empresa municipal de vivienda financiada en su totalidad por el propio Concello en su fase de creación con la intención de concurrir posteriormente a ayudas del Gobierno de España para desarrollar la construcción y el alquiler de viviendas en la ciudad.

El regidor apuntó que el proyecto aún tiene trámites pendientes, ya que deberá contar con informes del interventor, del secretario y de la Xunta de Galicia -que deberá emitir dos escritos- antes de su elevación al pleno para la aprobación definitiva y el inicio de la actividad.