La ciudad que dibuja Salvador Fraga

El arquitecto Salvador Fraga ofreció una charla-conferencia en el MARCO invitado por la Agrupación Amiga del Museo en la que habló sobre la ciudad que está dibujada en los planes generales, los proyectos de obra, el material visual documentado o las ficciones artísticas. Fue presentado por el también arquitecto Jaime Blanco.

Fraga, que formó parte del equipo que remodeló el MARCO y presidió la delegación de Vigo del COAG , cuenta con abundante obra pública y privada en Vigo y es un profundo conocedor de su urbanismo. Y defiende que dibujar una ciudad implica entenderla, explicarla, idear cambio saludables y cooperar.