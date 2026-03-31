La ciudad que dibuja Salvador Fraga
El arquitecto ofrece una charla organizada por la Agrupación Amiga do MARCO
R.V.
El arquitecto Salvador Fraga ofreció una charla-conferencia en el MARCO invitado por la Agrupación Amiga del Museo en la que habló sobre la ciudad que está dibujada en los planes generales, los proyectos de obra, el material visual documentado o las ficciones artísticas. Fue presentado por el también arquitecto Jaime Blanco.
Fraga, que formó parte del equipo que remodeló el MARCO y presidió la delegación de Vigo del COAG , cuenta con abundante obra pública y privada en Vigo y es un profundo conocedor de su urbanismo. Y defiende que dibujar una ciudad implica entenderla, explicarla, idear cambio saludables y cooperar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Pazo da Pastora de Vigo abrió sus puertas por única vez al año: «Es una maravilla»
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- A Caniza pierde su virgulilla: 12 municipios gallegos modifican su nombre
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía
- ¿Qué se hace con la comida que sobra en la Reconquista de Vigo?: ofertas, donaciones o la vista puesta en la Brincadeira
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa