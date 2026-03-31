Patrimonio industrial
Beiramar da Xente alerta del inicio de las demoliciones de la antigua conservera Sacco: «Unha perda irreparable»
Indica que se trata de un elemento que «permite entender como funcionaba o sistema conserveiro: produción, almacenamento e relación co porto»
El colectivo Beiramar da Xente alertó del inicio de las demoliciones en el número 30 de la calle Jacinto Benavente, donde se levanta la nave de la antigua conservera Sacco, paso que «marca o inicio efectivo dun proceso de desmantelamento do sistema industrial histórico de Beiramar». «A presenza xa no lugar da empresa encargada dos traballos, baixo o lema «¿Qué tal? Nosotros… tirando», evidencia a inmediatez dunha actuación que supón unha perda irreparable para a memoria industrial da cidade», lamenta.
La entidad advirtió de que «a nave de Sacco elimina unha peza clave da lóxica produtiva do conxunto». «Non estamos ante un edificio illado, senón ante un elemento que permite entender como funcionaba o sistema conserveiro: produción, almacenamento e relación co porto. Sen estas estruturas intermedias, o conxunto perde autenticidade e convértese nunha representación parcial, desconectada da súa función orixinal», indica Beiramar da Xente. La intención es construir edificios de viviendas en el ámbito, como establece el PXOM.
«Non se trata de frear a transformación, senón de facela ben. Vigo non pode construír o seu futuro borrando as estruturas que explican o seu pasado»
El colectivo añade que «o ámbito de Jacinto Benavente non é unha suma de edificios illados, senón un sistema coherente que explica a construción histórica de Vigo como cidade industrial e portuaria». «A desaparición das súas pezas «secundarias», como a nave agora en demolición, implica a perda do sentido do conxunto e a ruptura da súa lectura histórica», afea antes de indicar que la recuperación de la nave de Fribesa, a pocos metros, «non pode desenvolverse á marxe do patrimonio industrial existente».
«Estas naves constrúen tamén a escala e a paisaxe de Beiramar, así como a memoria obreira de xeracións vinculadas á industria do mar. A súa desaparición non é un feito illado, senón un precedente que expón o resto do sistema á mesma lóxica de substitución progresiva», traslada el colectivo, que reclama que «calquera intervención neste ámbito incorpore un inventario completo das estruturas e maquinaria existente» y se tenga en cuenta «a conservación e integración real do patrimonio industrial».
También exige «un modelo que reconstrúa sobre o existente, evitando a súa substitución total ou parcial, fachadismo e escenografía, e unha visión global do barrio que garanta a súa coherencia como sistema». «Non se trata de frear a transformación, senón de facela ben. Vigo non pode construír o seu futuro borrando as estruturas que explican o seu pasado. Beiramar da Xente continuará realizando un seguimento activo destas intervencións, ao considerar que está en xogo a identidade industrial da cidade», concluye.
- El Pazo da Pastora de Vigo abrió sus puertas por única vez al año: «Es una maravilla»
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- A Caniza pierde su virgulilla: 12 municipios gallegos modifican su nombre
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- El nuevo empleo público en la Xunta: puestos con funciones más flexibles para adaptarse a las necesidades reales y movilidad interna entre departamentos