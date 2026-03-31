Un choque en cadena de seis vehículos colapsa la A-55 en sentido Vigo

Nueva jornada de atascos y problemas en la A-55 que conecta Vigo y O Porriño. Un choque en cadena de seis vehículos ha generado importantes retenciones en la tarde de este martes 31 de marzo en esta autovía a su paso por Mos. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 11, en las ya famosas curvas de Tameiga, donde la velocidad está limitada a entre 60 y 80 kilómetros por hora dada la peligrosidad del trazado.

El 112 Galicia recibió la llamada de varios particulares a las 18.45 horas que informaban de estos hechos en sentido Vigo. El accidente tuvo lugar justo antes de la gasolinera de Cepsa ubicada en el comienzo de la subida hacia el alto de Puxeiros, uno de los puntos de mayor tráfico de todo el área metropolitana.

La A-55 con un carril cortado tras el accidente. / DGT

Se dio aviso a varias unidades del 061, los bomberos de O Porriño y la Guardia Civil de Tráfico, así como el GES de Mos y personal de mantenimiento del Ministerio de transportes. Urgencias sanitarias confirmaba que se habían visto afectadas once personas en total, aunque a pesar de la magnitud ninguna de ellas requirió de asistencia médica al tratarse de cuatro heridos leves y siete ilesos.

Más de hora y media después del choque el carril izquierdo del vial continuaba cortado, lo que provocó unas notables retenciones en la A-55 hasta Porriño.

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Top 3 nacional en siniestralidad

El pasado año fueron 283 accidentes con daños personales o materiales, o lo que es lo mismo, la carretera registra un siniestro cada 30 horas. La cifra se reduce respecto a los 323 y 297 de los años anteriores, pero se mantiene la mortalidad con cinco fallecidos en ese trienio. Estas cifras la sitúan como la carretera más peligrosa de toda Galicia y en el top-5 nacional.