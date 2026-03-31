El Álvaro Cunqueiro, hospital referente en técnicas no invasivas en Urología

El hospital Álvaro Cunqueiro se ha convertido en el centro de referencia del Sergas en la aplicación de la técnica para intervenciones de Urología «HoLEP» (enucleación prostática con láser de holmio), por el elevado número de intervenciones realizadas mediante este procedimiento mínimamente invasivo para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata.

Desde su implantación en el año 2022, el servicio de Urología lleva realizadas cerca de 550 cirugías mediante esta técnica, lo que convierte al centro hospitalario vigués líder en volumen de casos dentro del resto de hospitales públicos gallegos. La técnica «HoLEP» permite tratar próstatas de cualquiera tamaño sin necesidad de incisiones externas, mediante el uso de láser a través de la uretra. Entre sus principales ventajas destacan la rápida recuperación del paciente, la reducción del sangrado y una menor tasa de reintervención.

Su implantación supuso además una mejora significativa en la eficiencia asistencial. La estancia media hospitalaria se redujo de los cinco o seis días habituales con técnicas tradicionales a aproximadamente dos días. Asimismo, la tasa de transfusión es muy baja y las complicaciones infecciosas son muy poco frecuentes. Según explican la doctora Sabela López y el doctor Miguel Pérez Schoch, este elevado número de intervenciones permitió no sólo mejorar los resultados clínicos, sino también consolidar un modelo organizativo eficaz para la implantación de nuevas técnicas quirúrgicas. «En la mayoría de los hospitales esta intervención es realizada solo por uno o dos especialistas, mientras que en nuestro centro contamos actualmente con siete urólogos formados», destacan.

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Los especialistas subrayan, no obstante, que se trata de una técnica con una curva de aprendizaje exigente, lo que hace especialmente relevante el modelo desarrollado en Vigo. En este sentido, destacan que la formación progresiva del equipo y la organización del servicio fueron claves para su éxito. Este modelo de implantación fue precisamente uno de los ejes del I Curso teórico-práctico de «HoLEP» celebrado estos días en el Álvaro Cunqueiro, en el que participaron especialistas de otros centros, que acudieron para aprender este procedimiento. Durante su formación, los asistentes pudieron conocer tanto la técnica como el proceso sucesivo para su puesta en marcha en la unidad, de la mano de los organizadores del curso, los doctores Miguel Pérez, Sabela López, Jorge Sánchez Ramos y Juan Francisco Sánchez, junto al jefe del servicio de Urología, el doctor Enrique Cespón.