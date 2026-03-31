Adiós a la antigua escuela infantil de Vigo convertida en narcocasa

La Gerencia de Urbanismo de Vigo ha dado luz verde a la demolición del inmueble ubicado en la calle Couto San Honorato 7 tras solicitarlo formalmente la propiedad. Pero no se trata de un derribo más. Allí estuvo ubicada hasta hace unos años la escuela infantil Dumbo y, tras su cierre, la construcción quedó completamente abandonada hasta convertirse en una casa okupa donde llegaron a dormir más de veinte inquilinos irregulares.

Tras las numerosas quejas de los vecinos por los problemas que causaban, el proceso se ha acelerado y el Ayuntamiento ha emitido licencia para el derribo de este inmueble con una superficie de 350 metros cuadrados con un bajo y dos plantas. La entidad mercantil Luzviprom será la encargada de ejecutar la demolición total de la construcción lo que le costará, según el proyecto presentado, casi 21.000 euros.

Tal y como avanzó FARO hace unas semanas, la propiedad había contratado a una empresa de desalojo exprés para echar a los okupas, que habían convertido lo que fue la escuela infantil Dumbo en una narcocasa, donde se consumía droga y también se compraba y vendía. El interior, había quedado muy deteriorado y en unos niveles de insalubridad extremos. Tras recuperar el edificio, se procedió a tapiar todas las ventanas, a poner una cerradura nueva y a instalar una alarma, entre otras medidas, para evitar que otros okupas vuelvan a entrar. Para evitar más problemas, los propietarios decidieron proceder a su derribo.

Antes de contratar a la empresa de desalojo exprés, interpusieron una demanda judicial con el objetivo de intentar recuperar la vivienda, pero el proceso se alargó durante meses sin que nada se solucionase. Es más, al edificio de la antigua escuela infantil Dumbo llegaron varias cartas, algunas notificaciones judiciales, a nombre de uno de los okupas, que llegó a establecer allí su sede postal. Tras la espera, la dueña decidió contratar a Desokupa 24 horas, que opera a nivel nacional y cuenta en Vigo con una de sus sedes, a la que le abonó alrededor de 10.000 euros por la expulsión de los okupas y la recuperación del inmueble.

Lo que más llama la atención de este caso es que el que fue el hogar durante años de niños pequeños del entorno de Praza de España y todo su entorno acabó siendo, hasta hace unos días, la residencia ilegal de veinte okupas y también uno de esos problemáticos narcopisos. Es más, cuando los echaron de la guardería, se mudaron para otros edificios abandonados del entorno, como por ejemplo la antigua residencia de la Fundación San Rosendo, que también acabó tapiando la entrada para evitar que vuelvan a entrar. Allí precisamente los vecinos de varios edificios cercanos también se movilizaron para denunciar la situación, especialmente la inseguridad en una zona donde viven muchos niños.