Abel Caballero acusa a PP y BNG de una «pinza anti Vigo» para que Balaídos no sea sede del Mundial 2030: «Ya lo hicieron con la Caja de Ahorros»

Enfado mayúsculo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, con la posición adoptada por PP y BNG en las mociones debatidas este lunes en el pleno del Concello para exigir a Xunta y Diputación que se comprometan económicamente aportando cada una un tercio de la financiación necesaria para acometer la reforma de Balaídos de cara a cumplir los requisitos para ser sede del Mundial 2030.

«PP y BNG hicieron una exhibición de anti Vigo y de demostrar una tirria inadmisible, una pinza igual a la que hicieron con la Caja de Ahorros», destacó Caballero en un audio remitido a los medios, acusando directamente a ambos grupos de «no querer que Vigo sea sede ni nada que sea bueno para esta ciudad». Recuerda el regidor también que el Gobierno gallego mostró su predisposición a invertir en A Coruña sin conocer los detalles del plan del consistorio coruñés.

Las críticas a populares y nacionalistas no se ciñeron únicamente al Mundial, sino también a las mociones para reclamar a Xunta y Diputación que destinen fondos para financiar vuelos en Peinador. «¿Por qué no lo apoyan? Es un auténtico ejercicio de cinismo, se quitan la careta», añadió el alcalde, explicando que el gobierno provincial liderado por la socialista Carmela Silva firmó un acuerdo con el Concello de Vigo para financiar vuelos a Valencia, Palma e Ibiza.

Por otro lado, Caballero censuró también la negativa del PP a apoyar una moción para reivindicar al Gobierno gallego un plan específico para cubrir patios de colegios, destacando que el Concello ha asumido ya los trabajos para tapar una docena de estos equipamientos «cuando tendría que ser la Xunta».