Más de 350 kilos de hachís y cocaína incautados en un trastero de Vigo en la operación del «narcotúnel» de Ceuta
Según ha informado la Policía Nacional, Galicia desempeñaba un papel relevante en la fase de almacenamiento y redistribución de la droga dentro de la estructura criminal
David Suárez
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Galicia, concretamente en la provincia de Pontevedra, en el marco de la macrooperación contra la organización criminal dedicada al tráfico de drogas que contaba con un narcotúnel en Ceuta para introducir estupefacientes en España.
Durante los registros efectuados por los agentes en territorio gallego, localizaron e incautaron 288 kilogramos de hachís y 88 kilogramos de cocaína en un trastero en Vigo, sustancias que formaban parte del entramado logístico de la organización para su distribución posterior. También se incautaron 500.000 euros.
Según ha informado la Policía Nacional, Galicia desempeñaba un papel relevante en la fase de almacenamiento y redistribución de la droga dentro de la estructura criminal, que tenía capacidad para mover grandes cantidades de hachís hacia distintos puntos de la península y otros países europeos.
La operación, que se desarrolló de forma simultánea en varias provincias españolas, fue iniciada por la fuerzas de seguridad en febrero de 2025 y ha contado con la participación de más de 250 agentes, los cuales realizaron 29 registros en domicilios y naves industriales situadas en Ceuta, Marbella (Málaga), Villablanca (Huelva), Los Barrios (Cádiz) y Pontevedra. Por el momento hay 27 personas detenidas.
En el conjunto del dispositivo policial se intervinieron más de 17 toneladas de droga, 1,43 millones de euros en efectivo, quince vehículos de lujo y 66 equipos de comunicación, además de desmantelar la estructura logística de la organización.
Un narcotúnel de gran complejidad técnica
Uno de los elementos más llamativos de la investigación fue el hallazgo en Ceuta de un narcotúnel de gran complejidad técnica, equipado con raíles, vagones, poleas y grúas para transportar los fardos de droga. Esta infraestructura, oculta bajo una nave industrial y con accesos camuflados, permitía introducir grandes cantidades de hachís desde Marruecos sin contacto visual directo entre los miembros de la red.
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