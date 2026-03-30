PP y BNG se abstienen en la petición de fondos a Xunta y Diputación para que Vigo sea sede del Mundial 2030

Sin unanimidad en la financiación para que Vigo sea sede del Mundial 2030. El pleno ordinario de este lunes aprobó con los únicos votos del PSOE la moción en la que se insta a la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra a cofinanciar, a partes iguales con el Concello, las obras de reforma de la grada de Tribuna de Balaídos para que la ciudad pueda acoger dicho evento. Tanto el PP como el BNG se abstuvieron en este punto debido a la falta de información y avances de un proyecto que, hasta la semana pasada, aún no tenía el beneplácito de la RFEF para convertirse en realidad.

El portavoz del gobierno local, Carlos López Font, fue el encargado de repasar la cronología del «escándalo mundial» en la que a su juicio, «PP, Rueda y Louzán trabajaron para que Vigo se quedara fuera» de dicha cita. La decisión de que la federación pidiera por carta a la FIFA su inclusión tras la renuncia de Málaga y A Coruña «es una 'reconquista' que ha costado mucho», aseguró sobre una «decisión final» que todavía no ha sido ratificada.

Ausencia de cronogramas o plazos

La moción socialista no logró el apoyo de ninguno de los dos grupos de la oposición, que sumaron ocho abstenciones al denunciar la falta de información respecto al proyecto. La portavoz del grupo del PP y vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, señaló al Concello que «hay que ponerse las pilas», porque el propio alcalde ha reconocido en las últimas semanas «no hay proyecto» para la ampliación de Tribuna ni para el trasladado de los colectores de la zona. «¿Cómo pueden pedir dinero sin que se conozca el proyecto? Esto es muy poco serio», advirtió planteando una enmienda en la que reclamaba, nuevamente, el cronograma de actuaciones e inversiones.

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, acusó al grupo de gobierno de vestir de «épica» este debate para ocultar que, en realidad, Xunta y Diputación ya están aportando lo mismo que el Ayuntamiento para esas obras en Balaídos, es decir, «cero euros». «Cero euros es lo que hay en los presupuestos municipales, no existe un proyecto», ironizaba la «candidatura imbatible» presentada por Vigo. Al respecto señaló que el problema de fondo» del gobierno local es que «no quiere un proyecto de ciudad, sino que este es el proyecto de Abel Caballero, que solo está en su cabeza». Por eso, han planteado crear una comisión informativa especial para detallar los plazos.

La primera teniente de alcalde, Carmela Silva, intervino al comienzo de la sesión ante la ausencia del propio regidor. En ese sentido denunció que la candidatura viguesa estuvo «dos años parada» y que la Xunta no reclamó conocer plazos ni costes para prometer apoyo económico a la candidatura de A Coruña retirada hace una semana.

Ampliación de presupuesto de 15 millones

El pleno municipal también aprobó dos modificaciones de crédito extraordinarias por un total de 15,6 millones de euros. Ambas operaciones con cargo a remanentes se saldaron con el voto negativo de la oposición. El concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, explicó que este crédito se destinará a la política de vivienda, humanizar zonas de la ciudad, ayudar a entidades sociales y vecinales, al Servizo de Axuda no Fogar, o a actuaciones como la construcción de un estatua dedicada a Iago Aspas o la organización de una exposición sobre Julio Verne.