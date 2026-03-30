Sanidade trabaja para abrir ya el plazo de cambio de hospital en Vigo

La Consellería de Sanidade trabaja ya en la tramitación necesaria administrativa para la apertura del plazo de elección de hospital de referencia en el Área Sanitaria de Vigo. Aunque rechaza concretar una fecha, el departamento dirigo por Antonio Gómez Caamaño responde que «cuando se cumpla el primer año de ejecución del contrato, saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia».

Tras más de dos años de negociación, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) rubricó con el Hospital Ribera Povisa un contrato de servicios para la atención especializada de más de una quinta parte de la población del Área Sanitaria de Vigo el 10 de abril de 2025. Entró en vigor el 12 de abril. En función de las explicaciones ofrecidas por Sanidade, la publicación de la resolución para la apertura del plazo de libre elección de hospital se debería producir a partir del próximo lunes 13 de abril.

La consellería señala que, para ello, «se está con la tramitación administrativa necesaria de la resolución, que será publicada en el Diario Oficial de Galicia».

Fuga de usuarios

Con el concierto firmado en 2014, el Sergas introdujo el derecho a la libre elección de hospital para la población del área que tradicionalmente era de referencia para el Hospital Povisa. Desde entonces, una vez al año se abre un plazo de 30 días para que los usuarios de estos centros de salud puedan moverse entre el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y el centro que hoy es del Grupo Ribera. Salvo en 2025, que no se abrió, porque Sanidade acordó con el hospital de la calle Salamanca esperar a que transcurriera uno de los dos años del nuevo contrato.

Muchos de los usuarios de Povisa que han querido cambiarse al Chuvi, sin embargo, lo han hecho en este tiempo por otras vías, como el cambio de médico de familia a uno que solo tuviera como referencia el complejo público o a través de la solicitud de segunda opinión médica.

Cuando se firmó el contrato, hace un año, Povisa atendía unas 116.000 tarjetas, al mes siguiente ya eran tres mil menos y el pasado mes de febrero rondaban las 111.500. Si bajaran de 110.000, el Sergas podría abrir el plazo en cualquier momento y y «a la población asignada a otros centros del área sanitaria de Vigo», no solo a los que se les está facilitando hasta ahora.

Povisa llegó a atender a 139.000 pacientes en 2016, tras la conflictiva apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro y tras dos periodos de libre elección de hospital. Aunque en 2017 el saldo de los que le llegaban y salían en este plazo de un mes fue positivo, comenzó el descenso de usuarios públicos. Desde entonces, ha perdido 27.313, que el Chuvi ha tenido que asumir.

Por otra parte, el Sergas rehúsa informar sobre si ha resuelto y en qué sentido las dos investigaciones abiertas sobre la atención prestada a usuarios públicos en Dermatología de Povisa, una a través de la oficina de supervisión del contrato y otro de Inspección de Servizos Sanitarios.

Unidad de terapia intravítrea

En otro orden de cosas, Ribera Povisa informó ayer que es el primer centro privado de Galicia con una unidad de terapia intravítrea acreditada por la Sociedad Española de Retina. El equipo trabaja con el modelo de acto único, que permite realizar pruebas diagnósticas, valoración clínica y tratamiento en una sola visita. Solo tiene esta acreditación en Galicia el Complejo Hospitalario de Ferrol.