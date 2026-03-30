Derechos laborales
Un policía nacional de Vigo logra que la justicia reconozca su categoría y salario real
El sindicato mayoritario JUPOL celebra la sentencia que reconoce sus derechos laborales
El agente ejercía como «Especialista de automoción» y deberá cobrar la diferencia
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, informa de una nueva victoria judicial en defensa de los derechos laborales de los agentes. La Justicia ha estimado íntegramente la demanda presentada por un policía nacional destinado en la Comisaría de Vigo, reconociendo que ha venido desempeñando funciones como Especialista de Automoción, pese a que la Dirección General de la Policía lo mantenía catalogado en un puesto inferior y, en consecuencia, percibiendo una retribución más baja.
La sentencia, ya firme al no haber sido admitido recurso, obliga a la Administración a reconocer oficialmente el puesto de trabajo realmente desempeñado por el agente, así como a abonar todas las cantidades adeudadas por las diferencias salariales correspondientes al complemento específico, general, singular, de destino y productividad, además de los intereses legales generados por los importes no abonados. Asimismo, el fallo judicial ordena que este puesto figure en el expediente personal del policía.
La resolución, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no constituye un caso aislado. Desde JUPOL destacan que esta sentencia forma parte de una sucesión continuada de resoluciones favorables que están reconociendo derechos laborales y económicos a policías nacionales en toda España, gracias al trabajo de los servicios jurídicos del sindicato.
Contradicción con otros trabajadores
Desde la organización sindical denuncian que numerosos agentes llevan años desempeñando funciones de superior categoría sin el correspondiente reconocimiento profesional ni salarial, una situación que califican de «inadmisible» en cualquier ámbito laboral y especialmente grave cuando proviene de la propia Administración del Estado. JUPOL subraya la contradicción que supone que el Gobierno defienda públicamente los derechos de los trabajadores mientras, al mismo tiempo, mantiene a policías nacionales realizando funciones superiores con «salarios low cost», incumpliendo las condiciones laborales que sí exige al sector privado.
El sindicato insiste en que seguirá impulsando todas las acciones legales necesarias para poner fin a esta situación y garantizar que ningún agente de la Policía Nacional vuelva a desempeñar un puesto superior sin el reconocimiento profesional y retributivo que le corresponde.
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