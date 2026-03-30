Hallan muerta a una anciana en su vivienda de Vigo tras un operativo de emergencias desplegado el domingo por la noche

Una mujer de edad avanzada ha sido localizada fallecida en el interior de su vivienda en Vigo, en un operativo de emergencias desplegado en la noche de este domingo y en el que se sospecha que podría llevar varios días muerta en el piso.

Según fuentes del operativo, la alerta se activó en torno a las 23.30 horas, cuando la Policía Local requirió la intervención de los bomberos de Vigo para franquear el acceso a un domicilio situado en la calle Celso Emilio Ferreiro, en las inmediaciones de O Castro.

Los efectivos del parque vigués accedieron a la vivienda descolgándose por el patio de luces, ya que la mujer residía en un séptimo piso. Una vez abierto el acceso al inmueble, agentes de la Policía Local pudieron entrar en el interior del domicilio, donde hallaron a la anciana fallecida.

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La mujer vivía sola en la vivienda. Posteriormente, se desplazaron al lugar agentes de la Policía Nacional y un equipo forense, encargado de certificar la muerte.