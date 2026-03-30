La comisión de descentralización de Medicina da la bienvenida a la nueva rectora de Santiago y la pone al día

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Descentralización del Grado de Medicina se reunió este lunes en la Cidade da Cultura de Galicia, con la presencia de los conselleiros de Educación y de Sanidade, Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño, para dar la bienvenida a las rectora electa de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, que tomará posesión el próximo 10 de abrir. El objetivo era facilitar su la transición con el rector saliente, Antonio López, repasando los asuntos tratados hasta el momento.

La Xunta explica que le ha transmitido «la máxima disposición» a colaborar en favor de «la mejor formación de los médicos del futuro».

En una situación similar se encuentra la Universidad de Vigo, con el próximo relevo de Manuel Reigosa al frente del Rectorado por las elecciones convocadas para el próximo 6 de mayo.

En esta segunda reunión, tras la celebrada el pasado día 20, en la que se había acordado crear un grupo de trabajo técnico y jurídico y otro económico, para avanzar en las labores necesarias para la descentralización.