¿Qué se hace con la comida que sobra en la Reconquista de Vigo?: ofertas, donaciones o la vista puesta en la Brincadeira

Vigo amaneció este lunes con una mezcla de empacho, resaca y dolor muscular. Las 51 horas de fiesta en la Reconquista desde la apertura del mercado del viernes 27 hasta su cierre el domingo 29 dejaron secuelas imporantes en los estómagos de los miles de personas que acudieron al Casco Vello a comer, beber y bailar. Sin embargo, a lo largo de la tarde de ayer emergía una pregunta entre ellos: ¿qué hacer con toda la comida que sobraba?

La altísima afluencia del sábado hizo que muchos de ellos tuvieran que reajustar sus provisiones sobre la marcha, algo que ocurre siempre que el tiempo acompaña y no llueve. «El año pasado fuimos hasta Portugal el domingo porque nos quedamos sin pan», rememora José Luis de la Asociación Cultural Traspés. En esta ocasión, afortunadamente, «calculamos bastante bien y no tiramos nada» apunta en uno de los puestos de mayor afluencia que este año se situó en la Praza dos Ratos, junto a O Berbés. La lista de la compra del mismo impresiona a quienes no hayan visitado nunca la fiesta: 23 barriles de cerveza, 47 kilogramos de pollo, lomo y queso, 14 cajas de pan de millo, 500 barras de pan, casi 500 empanadillas y 25 empanadas, así como diversos packs de refrescos.

«Nosotros entre los tres días vendimos 120 kilos de chorizos que es una animalada, porque por cada kilo entran como ocho chorizos», relata María Sío de Viraventos. En su caso la ubicación era en el Paseo de Alfonso XII, convertido en uno de los puntos neurálgicos de la fiesta a la hora de los atardeceres. En su caso sí que tuvieron que comprar el domingo algo más de lo previsto, lo que obligó a reajustar el stock en las últimas horas. Aunque la normativa fija precios comunes para casi todos los puestos, sí que se permite que los alimentos perecederos y otros postres puedan estar más baratos. «Las bebidas no porque lo podemos utilizar para la Brincadeira», explica la joven, aunque sí que vio como otros puestos con barriles ya abiertos tenía que incentivas el consumo para que no se perdieran.

Música y bailes tradicionales en la Puerta del sol este mediodía de Reconquista. / Marta G. Brea

En cualquier caso la máxima es que como con el cerdo, se pueda aprovechar todo. «Siempre te viene la típica gente con pocos recursos que te piden algo y mira, no pues no pasa nada tampoco», añade sobre los regalos y donaciones a última hora. Comesaña explica que su agrupación folclórica donaba todos los años a Misioneros del Silencio, una de las entidades sin ánimo de lucro que puede repartir estos alimentos entre los necesitados.

Salados y bebidas

La otra alternativa consiste en repartir los restos entre los propios integrantes de cada agrupación, especialmente en los alimentos salados a la hora de desmontarlos. «Algún año regalábamos con las últimas consumiciones la comida», recuerda Aurora Casanova de la Peña Xuntaza. En su caso, ubicados en la praza de Eduardo Chao, la máxima era congelar para futuras fiestas como la Brincadeira de Bouzas o guardarlo para una celebración posterior que haga el propio grupo. «Siempre le buscamos salida», confirma sobre el epílogo de una fiesta que casi nadie llega a ver.

En otros puntos como el entorno de la Colegiata hubo quien invitó a cenar a los voluntarios de VODEA que realizaban tareas de protección civil y otros que regaron de cerveza a quienes apuraron las últimas horas del domingo por el Casco Vello. Y es que al igual que en la expulsión de los franceses la consigna era unánime: «Que non quede nin un!». Y de hoxe nun ano, o un mes. La misma cita en la Villa de Bouzas apunta al fin de semana del 8 al 10 de mayo como fecha más probable.