Los ciclos privados o concertados de FP ya superan a la oferta pública en Vigo

Que la Formación Profesional ya no es una alternativa sino una opción educativa más es una realidad. Tanto que los centros de enseñanza privados han sido los primeros en aprovechar este tirón pero no ofreciendo ciclos sin ton ni son, sino adaptados a la verdadera demanda: las listas de espera.

Un colegio o centros de estudios privado no puede competir, sobre todo a nivel económico, con uno público, así que la tendencia de estas empresas ha sido potenciar los títulos de familias que cuentan con mayor demanda en la pública como es la rama sanitaria, tecnológica e informática adaptándola a toda clase de modalidades: presencial, semipresencial o a distancia.

Esto se ha traducido en que a día de hoy, la oferta de ciclos privados a concertados –emitidos por centros de titularidad privada– ya superan a los públicos. Según la información en la página web de la Consellería de Educación, en el municipio de Vigo son 166 los ciclos ofertados en 9 centros (CIFP Manuel Antonio, CIFP Valentín Paz Andrade, IES Ricardo Mella, IES Politécnico, IES de Teis, IES A Guía, CIFP Audiovisual de Vigo, CIFP de Coia y el Instituto Marítimo Pesquero del Atlántico).

Frente a esto, encontramos a 26 centros privados que pueden impartir bien ciclos completamente privados u otros concertados por la Xunta. Prácticamente la mitad, un total de 14, ofrece algún grado medio o superior subvencionado mientras que de los restantes 12 son totalmente privados.

En total, son 190 desglosados de la siguiente manera: 38 ciclos son cien por cien impartidos por centros privados –firmas como Povisa, Seforma, Sanitex, Cesforem, etc.–, 59 títulos son concertados mientras los 93 restantes son ofertados por estos mismos centros concertados pero son privados, es decir, el ciclo en cuestión no cuenta con subvención autonómica.

Diferentes modalidades

Estos últimos, los ciclos estrictamente privados, se incrementaron en solo dos cursos en Vigo en un 78%, especialmente por el aumento de la modalidad a distancia o semipresencial. Sin ir más lejos, el pasado día 27 de marzo, el Diario Oficial de Galicia (DOG) se hacía eco de la autorización por parte de la Consellería para que Povisa Formación Profesional impartiese cuatro de sus actuales ciclos en modalidades no presenciales: «semipresencial y a distancia para personas adultas tanto el Ciclo Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería como el Ciclo Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, el Ciclo Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y el Ciclo Superior de Radioterapia y Dosimetría».

Otro ejemplo de crecimiento de centros privados está en el CPR Marcote y el CPR Montecastelo con 13 y 32 ciclos respectivamente. En su caso, imparten el mismo título en todas las modalidades posibles para adaptarse a las necesidades del alumnado; especialmente si se trata de un trabajador que no puede renunciar a su jornada laboral y necesita adaptar sus estudios.

En los próximos meses se conocerá la oferta definitiva de ciclos para el próximo curso 2026/2027 en el municipio de Vigo y resto de centros de Formación Profesional.