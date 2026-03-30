Se disparan las reservas de camping en Vigo y su área para el verano

Abrir la ventana y estar en verano, mirar el calendario y estar en marzo. Las temperaturas de esta Semana Santa no van en sintonía con el momento del año, circunstancia que sin lugar a duda ha celebrado la hostelería, restauración y hospedaje del municipio, en especial los camping de Vigo y su área.

La gran mayoría abrió las puertas de sus bungalows y parcelas este mes de marzo y con él empezaron a sucederse las reservas para verano, a varios meses vista. «La mayoría son precavidos y buscan garantizar sitio la semana o los días que quieren. Nosotros abrir ya el 1 de marzo, y sí tenemos reservas para esta Semana Santa, quizá a un ritmo más bajo que otros años, pero lo que es para verano, estamos ya casi completos», cuenta Javier, responsable del Camping Playa América, en Nigrán.

Resevas en Semana Santa

Misma percepción se ha notado en los recintos de las Illas Cíes e Illa de Ons. En el archipiélago vigués, su gerente Óscar Costas, explica que «los primeros días de Semana Santa tenemos el camping con 10 o 12 personas por día, mientras que de cara al fin de semana aumenta hasta los 35-40» sin embargo, ya para verano, las reservas se multiplican. «Estamos a un ritmo de reserva más ligeramente mejor que otros años, andaremos sobre el 40%, con semanas casi al completo en los puentes o festivos de julio y agosto», cuenta Costas. Los usuarios que hayan contratado sus vacaciones en este enclave natural podrán disfrutar de mejoras en las tiendas.

Anticipación

En cuanto a Ons, el camping no está operativo todavía para Semana Santa pero sí el portal de reservas para el periodo estival. «En la isla, para Semana Santa, solo están operativos los alojamientos de Casa Acuña, nosotros abriremos unos días en mayo y junio pero la temporada empezará en julio y ya tenemos bastantes reservas. Son muchos los grupos o familias que repiten un año tras otro en las mismas fechas así que para asegurarse su parcela reservan en cuento las habilitamos», cuentan desde el camping, que renueva varios de sus servicios para los usuarios como el desayuno en tienda.

En el caso de este camping, acaba de recibir el Sello Starlight, lo que le augura numerosos eventos astronómicos que espera potenciar en los próximos meses. Por el momento, para Semana Santa se esperan más de 5.000 viajes a ambas islas del Parque Illas Atlánticas, según los datos de la reserva de la naviera Mar de Ons.

Última hora

En cuanto al camping de Canido, su responsable Jorge relata que también están ya en «funcionamiento» aunque algo «más flojito» de lo esperado al menos en cuanto a los próximos festivos de Jueves y Viernes Santo. «El tiempo en estas fechas suele ser inestable así que yo creo que la gente está esperando al último momento para cerrar sus planes», cuenta Jorge. Eso sí, destaca que de cara al verano, la situación es totalmente distinta. «Ya tenemos muchas llamadas, en particular para los puentes de julio y agosto; llenaremos seguro», explican desde el camping de Canido.

Lleno en Samil

Lo cierto es que el tiempo –concretamente el buen tiempo– está animando a los vigueses a planear multitud de eventos para estas jornadas, entre ellos, los que vienen acompañado de playa. Solo hacía falta ver el estado de Samil en las últimas horas, donde el paseo se llenó de gente para disfrutar de sus vistas y, algún que otro valiente, del agua.