El Banco de Alimentos supera los 66.000 kilos en su primer Zampakilos Solidario a pie de supermercado en la provincia de Pontevedra

La solidaridad volvió a responder en la provincia. La Fundación Provincial Banco de Alimentos recaudó más de 66.000 kilos de comida durante el Zampakilos Solidario 2026, una cifra que mejora en un 10% la obtenida en la edición del año pasado y que consolida esta campaña como uno de los grandes apoyos para mantener la atención a miles de familias vulnerables.

La iniciativa se celebró los pasados 13 y 14 de marzo y tuvo, además, un carácter especial, al convertirse en la primera campaña desarrollada a pie de supermercado. La acción fue organizada de nuevo de manera conjunta con la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski.

En 2025, el Zampakilos había reunido unos 60.000 kilos de alimentos. El incremento registrado este año cobra aún más valor, según subraya el presidente del Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, por producirse en un escenario marcado por el encarecimiento de productos básicos. El responsable de la fundación agradeció la respuesta de la ciudadanía y destacó la empatía demostrada por los donantes.

Santamaría puso también el foco en el papel de los más de 800 voluntarios movilizados en tiendas Eroski y Autoservicios Familia de toda la provincia. La entidad quiso reconocer el esfuerzo de su «marea azul», clave para hacer posible una recogida que permitirá reforzar la atención que presta a más de 22.000 personas en situación de vulnerabilidad.

El resultado final de la campaña suma tanto los alimentos entregados directamente en los establecimientos como las aportaciones económicas realizadas por los clientes al pasar por caja y la contribución de la propia empresa distribuidora.

Por municipios

Por volumen de productos ya recepcionados en el almacén de Lavadores, Vigo volvió a situarse a la cabeza, con 24.133 kilos recogidos. Le siguieron O Salnés, con 11.071 kilos; O Morrazo, con 5.627; Val Miñor, con 4.223; Ponteareas, con 3.056; Redondela, con 2.416; A Guarda, con 2.051; Pontevedra, con 1.728; y Mos, con 1.436 kilos, entre otras localidades.

La fundación realizó además una mención especial a la docena de centros educativos que se sumaron a esta edición, algunos por primera vez, así como a centros de integración e inclusión y de atención a personas con discapacidad. Su participación, destaca la entidad, resulta decisiva para ampliar la presencia de la campaña y llegar a más puntos de la geografía pontevedresa.

El Banco de Alimentos repartió durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de comida. A través de 159 entidades benéficas acreditadas, la organización atiende actualmente a más de 22.000 beneficiarios, una cifra que creció un 6% el pasado año.