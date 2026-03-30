La app 'Vigo' incluirá el cálculo de rutas de todas las líneas de Vitrasa

La aplicación municipal de Vigo da un paso más en su evolución con un rediseño integral y nuevas funcionalidades centradas, sobre todo, en mejorar la experiencia del transporte público. Entre las principales novedades destaca la inminente integración del sistema de rutas de autobús en Google Maps, actualmente en fase final de pruebas.

El Concello prevé que esta herramienta entre en funcionamiento a lo largo del mes de abril, una vez supere la validación de la plataforma. Su puesta en marcha permitirá a usuarios y visitantes consultar itinerarios completos del transporte urbano directamente desde Google Maps, facilitando la planificación de desplazamientos en la ciudad a través de una de las aplicaciones de movilidad más utilizadas a nivel global.

La actualización de la app llega tras más de seis años en funcionamiento, consolidada ya como una herramienta habitual para más de 45.000 usuarios en Vigo y unos 40.000 turistas. El nuevo diseño apuesta por una imagen más moderna y minimalista, con mejoras en la navegación y un modo oscuro completamente renovado, además de la posibilidad de elegir entre visualización clara, oscura o automática.

En el ámbito del transporte, la aplicación incorpora también mejoras destacadas en la información en tiempo real. Los usuarios pueden consultar la ubicación exacta de los autobuses, así como el tiempo estimado de llegada a cada parada. Además, se ha optimizado el cálculo de rutas dentro de la propia app, con mayor detalle en distancias, tiempos y recorrido de los trayectos.

Junto a estas novedades, la app mantiene otros servicios consolidados como las rutas interactivas —utilizadas por más de 15.000 personas— o la sección “Mejorar la ciudad”, que canaliza la participación vecinal y acumula más de 45.000 avisos tramitados.

Recreación virtual de Bouzas

Por otro lado, Abel Caballero informó esta mañana de la contratación de la prestación del servicio de recreación virtual de la villa de Bouzas, un proyecto que incluye la digitalización tridimensional del núcleo histórico, incorporando sus principales elementos culturales y arquitectónicos.

Además, se creará una plataforma interactiva y accesible, tanto en formato web como en aplicación móvil, que contará con modelos 3D, recursos audiovisuales, información histórica y locuciones en gallego, castellano e inglés. El proyecto está financiado con 82.000 euros de fondos europeos.