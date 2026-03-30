Más de 2.000 muertes registradas por suicidio en el área de Vigo desde 1980

En el Área Sanitaria de Vigo se ha superado el triste hito de las dos mil muertes registradas por suicidio desde 1980. Suman 1.947 las computadas por la Dirección Xeral de Saúde Pública hasta 2022, mientras que el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) informa de 129 más en 2023 y 2024 —no es exactamente el mismo territorio, ya que se refiere a la subdirección de Vigo, donde quedan fuera Cangas y Moaña e incorpora a Soutomaior—. El año 2020 es el que más fallecidos por esta causa acumula, con 73, y es evidente el aumento a raíz de la pandemia. La media de estos tres primeros años de la década se mantiene en valores muy altos, con 68 de media, cuatro más que en los 2010, 20 más que en los 2000 , 24 más que en los 90 y 37 más que en los 80.

La comparación de las cifras registradas hay que hacerla con precaución. «Se duda mucho de la calidad de los datos antes de 2013», explica el psicólogo de la Unidad de Prevención del Suicidio de Vigo, José Eduardo Rodríguez Otero, que añade: «No se sabía tanto y era un tabú». Sin embargo, sí se pueden ver tendencias claras, como las que se observan en los menores y jóvenes. Hasta los 9 años de edad no hay ningún caso y de los 10 a los 20, se computan 66 fallecidos en 43 años, un 3,38% de todos los registrados por el Sergas. El año más dramático fue 1991, con cinco casos. De hecho, el 60% de todos los fallecimientos en esta franja de edad fueron en los 80 y los 90 y ha bajado claramente desde entonces.

Jóvenes

Los veinteañeros suponen uno de cada diez en esta serie histórica (208) y la evolución es similar. Los 90 fueron la década en la que más se quitaron la vida, con 7,4 fallecidos de media al año y un máximo de 10 casos en 1994, seguido de 9 tanto en 1997 como en 1998. Desde entonces, están en evidente bajada con 5 fallecidos de media al año en la década de 2000, 4 en la de los 2010 y menos de 3 en la actual. Sin embargo, «a nivel estatal hay un aumento», expone José Eduardo Rodríguez.

«La tendencia en los últimos 20 años es claramente descendente» en Galicia, destaca el psicólogo y explica que, en cambio, «está aumentando mucho la ideación y las tentativas». Los datos son más complicados de obtener, por lo que los expertos se fijan «en las que dejan rastro sanitario», que son los ingresos hospitalarios por intento de suicidio. Y en estos hay «un aumento clarísimo, exponencial, a nivel gallego, español y mundial».

El psicólogo resalta que esto demuestra el malestar emocional presente en los jóvenes, que «se mueven mucho en el camino de la ambigüedad ante el resultado». Lo contrapone a los métodos más letales que emplean las personas mayores. «Históricamente, hay un ratio de tentativas por muertes por suicidio que se va reduciendo según avanza la edad», detalla.

Mediana edad

El perfil mayoritario actual de las personas que se quitan la vida en el área sanitaria de Vigo es el de hombre —son el 73,8% de todos los casos— de entre 45 a 59 años. Históricamente, son las franjas etarias que más fallecidos acumulan por esta causa, con algo más de 4 al año. También hay que tener en cuenta que son las que más población abarcan, casi una cuarta parte del total. Le siguen la de 40 a 44 años —3,72 muertes anuales—, la de 60 a 64 —3,6—, la de 70 a 74 —3,3—, y las de 35 a 39 y 65 a 69 —3,2—.

La mediana edad lleva la tendencia contraria a la juventud, agravándose con el paso del tiempo. Entre los 45 y los 65 años es donde más se está agudizando este grave problema social en la última década. El grupo de 45 a 49 años acumula 33 fallecidos en los tres primeros años de la década de 2020. Son once al año, casi el doble que en la década anterior —5,8— y el cuádruple que en los 2000 —2,8—. En los grupos de 50 a 59 años también se ha producido un incremento sostenido desde la década de los 90 a la de 2010 —pasando de 6 a la año a 8 y, luego, a 10— para dispararse en la actual, hasta los 17 al año.

Evolución de muertes por suicidio en el Área Sanitaria de Vigo / Hugo Barreiro

«Hay unos condicionantes sociales brutales» que pueden dar algunas explicaciones a unos números tras los que se oculta la compleja realidad de este drama multifactorial. José Eduardo Rodríguez apunta a cuestiones que marcaron a la ciudad como «la época de la heroína, la del paro, la crisis del metal...». Expone, por ejemplo, el impacto de perder el trabajo en «gente con trabajos muy duros» y en una época en la que podían tener una «masculinidad muy asociada a su puesto laboral».

José Eduardo Rodríguez Otero, psicólogo de la Unidad de Prevención del Suicidio de Vigo / MARTA G. BREA

"Está claro que tenemos un problema de detección brutal" José Eduardo Rodríguez — Psicólogo de la Unidad de Prevención del Suicidio de Vigo

Rodríguez subraya el «trabajazo» que hace en la actualidad el Imelga con la información que proporciona, con «datos asociados del perfil, del método y de cómo evitarlo», que están ayudando mucho a la Comisión Gallega de Prevención del Suicidio para saber dónde tienen que centrar los esfuerzos.

¿Dónde buscar ayuda?

«La principal dificultad es detectar a los silentes». En la unidad de atención al suicidio de Vigo llevan cuatro años trabajando al máximo de capacidad y sin fallecidos. En cambio, las cifras de muertes por suicidio no bajan. «Está claro que tenemos un problema de detección brutal. La gente que acaba muriendo no pasa por nosotros», lamenta.

¿Cómo solucionarlo? «Se están haciendo campañas de difusión, sobre todo, para el hombre de mediana edad, que es un perfil de dificultad para pedir ayuda. Un tema incluso de estereotipo de género, de estoicismo. Intentamos transmitir que la ayuda está disponible y que no pasa nada por pedirla».

El Ministerio de Sanidad dispone de una línea de atención a la conducta suicida en el 024. En Galicia, el 061 funciona también como teléfono único de suicidio.