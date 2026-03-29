Vigo exige a la Xunta de Galicia una inversión concreta en la reforma de Balaídos para el Mundial 2030: estas son las cifras

Con el espaldarazo que ha supuesto la primera petición formal trasladada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la FIFA para que Vigo y Valencia sean incluidas en la lista de sedes españolas del Mundial 2030, el Concello de Vigo no quiere perder ni un segundo en avanzar en las mejoras necesarias para albergar un evento de estas características. En este sentido, completar la reforma del estadio de Balaídos y ampliar su aforo hasta los 40.000 espectadores es la necesidad más acuciante y, para ello, el alcalde vigués, Abel Caballero, quiere garantizarse el respaldo de otras administraciones como la Diputación y la Xunta, por lo que el grupo del PSOE defenderá en el pleno de este lunes una moción para exigir que se sumen al proyecto.

Ambas ya han verbalizado su compromiso de aportar fondos, pero Caballero quiere una aportación concreta, exactamente la misma que ponga sobre la mesa el Concello. Así, para el regidor es imprescindible que tanto Diputación como Xunta aporten, cada una, el 33% del coste de la ampliación de Tribuna, que se estima inicialmente en unos 60 millones de euros. Esto chocaría con las intenciones iniciales del Gobierno gallego, que asegura que pondrá lo mismo que tenía pensado para A Coruña, lo que en ningún caso permitiría superar el 25% del presupuesto. «Les instamos a que nos la repartamos a tercios, aportando lo mismo que nosotros», expone Abel Caballero sobre el contenido de la moción de su grupo.

Por parte de la Diputación, la vicepresidenta, Luisa Sánchez, ha exigido en los últimos días al gobierno local que envíe cuanto antes el plan de actuación, con plazos y cifras para poder analizarlo y alcanzar un compromiso entre administraciones.