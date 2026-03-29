El último brindis (del 2026) por la Reconquista

Si no fuera por la temperatura, el paisaje multitudinario que se dibujaba en las calles del Casco Vello bien podría confundirse con las fechas navideñas a las que la ciudad ya nos tiene acostumbrados. Pero no; ni las luces ni sus adornos eran protagonistas. Si no vigueses y visitantes que homenajeaban o recordaban, cada uno a su manera, a los héroes de la Reconquista de 1809. El ambiente que se respiraba esta mañana en la zona antigua y también portuaria del Berbés menguó en comparación con lo vivido las tardes del viernes o sábado, pero fueron miles los vecinos que aprovecharon este último día de los festejos para ataviarse sus trajes de época o simplemente disfrutar de los incondicionales –y para muchos irrenunciables– choripanes junto a un buen refrigerio en la decena de puestos ubicados para la ocasión.

Mayca, amigos y los milicianos / Marta G. Brea

La jornada volvió a estar acompañada de unas fantásticas temperaturas que animaba a participar de la fiesta en su final... por este año. «El ambiente ha sido muy bueno este año, seguro que por el buen tiempo, pero hubo muchísima gente, más que otros años. Parecía Vigo en Navidad, pero sin las luces», reconocía Pablo, quien acudió junto a su familia y amigos a comer en las inmediaciones de la calle Real.

Teresa, Luis, Milo y Lourdes, en la Reconquista. / Marta G. Brea

Habituales de la fiesta, llueva o truene, son Teresa, Luis, Emilio «Milo» y Lourdes, vestidos con sus faldas, tocados, gorros, gaitas y tambores para despedir la fiesta. «Venimos todos, todos los años; siempre hay algo diferentes, siempre lo pasamos bien y siempre nos gusta venir vestidos de época», reconocían verbalizando además la «muchedumbre» que notaron en esta ocasión por las calles. «Quizá por estas semanas de mal tiempo que hicieron en enero y febrero creo que la gente ya quería salir a la calle, estaban deseosos de esta fiesta», admitían.

Peña Xuntanza de Coia, al frente de uno de los puestos de Eduardoa Chao / Marta G. Brea

En los puestos de comida y postres también se respiraba un ambiente similar. El puesto dirigido por la Peña Xuntanza, de Coia, una agrupación de baile regional ya habitual a la fiesta de la Reconquista, destacaba el «ambientazo» que hubo durante los tres días de celebración. «Estábamos siempre ocupados, es que lo pasa al tener la mejor empanada, postres caseros y sangría, claro», bromeaban durante un breve descanso en el mediodía de ayer.

Un grupo de amigos disfrutaban del último día de celebración / Marta G. Brea

Por ser domingo, desde este puesto reconocían que el volumen de gente sí había bajado en lo que se refiere a las jornadas previas, pero confiaban en la representación para dar el último empujón a las ventas. «Siempre se junta mucha gente que después de ver el espectáculo se pasará por aquí», sentencian.

Natural de Cambados, pero ya residente en Vigo desde hace años, Mayca y sus amigas solo pudieron gozar de la fiesta en su último día, pero no por ello lo han disfrutado menos. «Quizás lo que más hecho de menos respecto a otros años es que cada vez veo a menos gente vestida de época; yo cumplo», bromeaba