Vigo celebra la procesión de la Borriquita, el pistoletazo de salida de la Semana Santa 2026

El buen tiempo de esta mañana de Domingo de Ramos ha sido de ayuda para que los vigueses se sobrepongan a las secuelas del sábado de Reconquista y la falta de sueño por el cambio de hora. Cientos de fieles han salido a la calle para vivir de cerca la tradicional procesión de la Borriquita, la más popular de la Semana Santa en la ciudad y la segunda más importante del año, solo por detrás de la del Cristo de la Victoria.

Con las ramas de palma y de olivo en alto, la devoción de los feligreses ha acompañado el recorrido de la talla de Jesucristo a lomos de una burra. Las puertas de la iglesia de María Auxiliadora, en la Ronda de don Bosco, se abrieron con un poco de retraso según lo previsto para dejar salir el paso tras la eucaristía de Ramos presididas por el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés, que vive su segunda Semana Santa al frente de la diócesis.

El retumbar de los tambores han acompañado a la procesión en su recorrido desde la Ronda de don Bosco y Príncipe hasta llegar a Porta do Sol poco antes de las 13.00 horas. En la plaza del Sireno y con el sol calentando, las familias han recibido la bendición de ramos del obispo, uno de los momentos más emotivos de la jornada, en la que los cristianos conmemoran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido por la multitud que agitaba ramas de palma y olivo al grito de «¡Hosanna!» (sálvanos).

Procesiones de Semana Santa en Vigo 2026

Tras la procesión de Ramos en Vigo y otros núcleos como Bouzas, la ciudad da por comenzada la Semana Santa 2026, momento central del año cristiano.

El siguiente día grande de esta semana llegará el Jueves Santo, 2 de abril. El templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús arrancará su procesión a las 20.00 horas y realizará su recorrido desde allí hasta Porta do Sol, pasando por Rosalía de Castro, Serafín Avendaño, García Barbón, Colón y Príncipe. Por su parte, el mismo día se celebrará en Teis la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que empezará a las 19.00 horas en la iglesia del Divino Salvador.

El día 3 de abril, Viernes Santo, a las 20.00 horas, saldrán simultáneamente la procesión de la Virgen de la Amargura desde el templo parroquial del Sagrado Corazón y la procesión del Sto. Entierro y de la Virgen de los Dolores desde la concatedral-basílica de Santa María. El encuentro será el cruce de Colón. Unas horas más tarde, a las 23.00 horas también tendrá lugar el Vía Crucis en A Guía.

Programa de la Semana Santa de Vigo 2026. / Diócesis Tui-Vigo

Puedes consultar también el programa completo de la Semana Santa de Vigo 2026 en la página web de la Diócesis Tui-Vigo.