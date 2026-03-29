Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas

La rehabilitación se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la política de vivienda ante la falta de proyectos de obra nueva, algo que la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) quiere estimular. Mientras, el Concello de Vigo ha apostado fuerte por estimular las reformas en casas y pisos y, para ello, logró activar en 2022 de la mano de Xunta y Estado a través de los fondos europeos Next Generation, un programa de ayudas para la mejora de eficiencia energética de inmuebles al que se postuló con hasta 12 Entornoes Residenciales de Rehabilitación Programada (EERP) de la ciudad (Casco Vello, Bouzas, Coia, Casas de Santa Clara, Beiramar, Espiñeiro-Teis, San Pablo, San Roque, Fenosa, A Salgueira, O Gorxal y Alcalde-Lavadores-Canicouva-Escolas Públicas), buscando movilizar 5,5 millones de euros para permitir la mejora de casi un millar de viviendas.

Tres convocatorias después, con el objetivo de exprimir los recursos y permitir que pueda haber los máximos beneficiarios posibles, la Gerencia de Urbanismo validará el próximo martes la apertura de un nuevo plazo de solicitud de subvenciones con un presupuesto de 785.255 euros para las áreas del Casco Vello, Coia y Bouzas, con más de 274.000 euros para las dos primeras y con 235.500 euros para la tercera, según consta en la propuesta que votará el Consello de la Gerencia de Urbanismo este martes.

Los interesados en acceder a las ayudas deberán apurar, puesto que el plazo que se abrirá tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, finalizará el 15 de mayo o incluso antes si se agotan los fondos disponibles. Esta nueva convocatoria es posible al haber certificado los técnicos municipales que, tras los pagos realizados y después de descontar la financiación aprobada pendiente de justificación, existe esa disponibilidad presupuestaria. Las actuaciones que se pretendan subvencionar deberán estar finalizadas antes del 30 de junio, para que Concello y Xunta puedan presentar la documentación acreditativa de las obras antes de final de año.

Coia, Casco Vello y Bouzas concentran prácticamente la totalidad de las rehabilitaciones que han accedido a estos fondos Next Generation. Según refleja la propuesta elevada al Consello de la Gerencia de Urbanismo, en Coia se han contemplado 437 actuaciones con unas ayudas por importe superior a los 4 millones de euros, una vez que el reajuste aprobado por el Concello hace unas semanas permitió destinar a este barrio más de dos millones, llegando también a Urbanismo el próximo martes hasta seis expedientes de otras tantas comunidades de propietarios para certificar los fondos públicos para las actuaciones solicitadas. Por otro lado, en el Casco Vello las subvenciones sumaron casi 790.000 euros repartidos en 35 obras, cifras similares a las de la villa boucense. Casas de Santa Clara, Lavadores, San Roque y Santa Clara suman en su conjunto 22 proyectos y 250.000 euros.